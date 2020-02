MÉRIDA, Yucatán.- Mujeres de Espita y Cuzamá buscan su inclusión en el proyecto Zavy, por medio del cual se crean, bordan y comercializan correas para cámaras fotográficas.

El proyecto, que inició como un emprendimiento de la joven Nancy Zavala, en la actualidad cuenta con la participación de 20 mujeres de Muna, quienes realizan los bordados de hilo contado y con dos personas del municipio de Seyé para el armado de las correas.

Debido a la promoción de la marca, ya tienen algunos pedidos y cotizaciones para Alemania, Bélgica, Italia, Bolivia, Estados Unidos y Canadá.

En entrevista, Nancy Zavala recordó que el proyecto tiene como objetivo brindar a mujeres de las comunidades mayas la independencia financiera por medio del trabajo que realizan a mano.

“Hoy por hoy, con apoyo mediático que tuvimos, nuestra producción aumentó como en 50 por ciento. Estamos muy contentas porque el alcance e impacto que tenemos a nivel internacional es sorprendente. Nos solicitan cotizaciones en Bolivia, Estados Unidos y Canadá, estamos en el proceso de negociación”, explicó.

Precisó que tan solo durante enero pasado se estimó una producción de 300 correas artesanales.

Indicó que el bordado que se realiza es punto de cruz y un modelo de bordado a mano; sin embargo, el 99 por ciento de los productos son de hilo contado. El armado de las correas es con máquina para garantizar que soporte el peso de la cámara fotográfica.

Detalló que el tiempo de producción de cada mujer varía, debido a que no se dedican al 100 por ciento a bordar, lo hacen luego de cumplir con los quehaceres o responsabilidades del hogar.El tiempo de bordado de cada artesana varía de uno a cuatro días; por cada correa terminada, recibe el 50 por ciento de las utilidades, es decir, 190 pesos; el 50 por ciento restante se destina a gastos operativos.

En la actualidad, en Zavy se comercializan entre 20 y 25 modelos de correas y todos tienen costo de 380 pesos.

“Uno de los aspectos muy importantes que he considerado es el estilo de vida que se tiene en la comunidad. Las artesanas no solo se dedican a costurar, sino que tienen otras responsabilidades. No las obligamos, no queremos que se sientan que están como en un taller con horario. Tienen libertad, pero si quieren ganar más, pues dedican más horas y eso las motiva”, comentó la joven emprendedora.

Nancy aseguró que más allá de imponerles un proyecto a las mujeres yucatecas, se trata de escucharlas y entender su forma de vida en sus comunidades y cómo se desarrollan sus actividades del día a día.

Su sueño sería lograr que en cada una de las comunidades se creara un centro integral artesanal, en el que las mujeres conciban un espacio para compartir técnicas, conocimientos, habilidades y de convivencia para su desarrollo.