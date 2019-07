Buenos días, amables lectores. Con el tirahule listo y buena provisión de guijarros iniciamos la cacería en la prensa local.

-Un pleonasmo hace su aparición: en la sección llamada Opinión, del periódico de casa, un columnista dice “…en la Reforma, cerca del coso taurino”.

Otro diario, en su sección Sucesos de Policía, informa que con motivo de la Motuleada (debe ser Motulada, si el encierro de Pamplona, en España, se llama Pamplonada), las vaquillas corrieron desde “el DIF municipal hasta el interior del tradicional coso taurino”.

¡Dos periódicos distintos mencionan el coso taurino! Pero… ¿qué es un coso? El Diccionario de la Lengua Española nos da una definición amplia: “Plaza, sitio o lugar cercado, donde se corren y lidian toros y se celebran otras fiestas públicas”.

Entonces, coso es el lugar destinado a la lidia de toros y llamarle taurino es utilizar más palabras de las necesarias para entender la frase. No hay necesidad de agregarle el adjetivo “taurino” al sustantivo “coso”. El lexicón trae como ejemplo: “Ambos diestros salieron por la puerta grande del bicentenario coso”.

La resortera entra en funciones, la pedrada derriba la primera pieza y la guardamos en el morral de caza.

-Otra sección del mismo periódico trae una noticia muy singular, dedicada al mausoleo de los compositores vernáculos: “La trova será más inmortal”. Volvemos a consultar el Dele. “Inmortal. Que no puede morir. 2. Que dura tiempo indefinido”.

¿Podrá la trova ser más inmortal o menos inmortal? ¿Puede durar más tiempo indefinido o menos tiempo indefinido? No. El significado del adjetivo inmortal no admite otro adjetivo. Con decir que la trova es (o será) inmortal la oración queda perfecta. Nuevo gazapo que, previo tirahulazo, termina en la alforja.

-En esta columna señalamos anteriormente que en un diario local se publicó una entrevista al nadador yucateco que realizó la gesta de cruzar el Canal de la Mancha. Dice la nota: …“la hazaña lograda el 26 de septiembre pasado, cruzando el emblemático canal que une a Reino Unido con Francia”.

El mismo heroico deportista ahora nadó alrededor de la isla de Manhattan. Pero el periodista insiste en decir que el nadador anteriormente cruzó el Canal de la Mancha “en las frías aguas que conectan al Reino Unido de la Gran Bretaña con Francia”.

No, entre el Reino Unido y Francia no hay ninguna unión ni conexión. El Canal de la Mancha es un brazo de mar y conecta al Mar del Norte con el Océano Atlántico, es decir, une un cuerpo de agua con otro cuerpo de agua; y a Inglaterra y Francia el mismo canal las separa, no las une.

El gazapo saltó de nuevo y eficaz pedrada lo envía al sabucán.

Hasta el próximo tirahulazo.