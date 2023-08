Crece rechazo a libros de texto de la SEP

Por estar en desacuerdo con los contenidos de los nuevos libros de texto, al considerar que no cuentan con la calidad deseada para sus hijos, y que no fueron autorizados legalmente por violar amparos, estos pueden ser regresados o no aceptados por los tutores, señaló la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

En entrevista con Reforma, Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la oficina de presidencia de la UNPF, lamentó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya ignorado la suspensión definitiva que una Juez de la Ciudad de México les concedió y se estén distribuyendo los ejemplares a las entidades, e incluso, hayan llegado a manos de los niños.

“Ya se están entregando, entonces eso es un desacato, porque a fin de cuentas no debieron haberse entregado, ni siquiera debieron haber llegado a las escuelas, porque todavía son objeto del juicio”, indicó.

El fallo ordena someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas; sin embargo, los materiales fueron distribuidos desde hace más de un mes, mientras a la organización solicitante se les entregaron hace apenas una semana y no se ha entablado diálogo con la SEP, pese a apersonarse a la sede central con 10 mil firmas que los respaldan.