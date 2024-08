Prevén buen cierre para exportaciones

Yucatán continuará con una dinámica de crecimiento en la industria de las exportaciones en lo que resta del año, actualmente envía entre 76 y 77 por ciento hacia Estados Unidos, pero más de un 22 por ciento se dirigen hacia otras partes del mundo, por lo que será importante aprovechar estos nuevos mercados para seguir con un sector pujante en los siguientes períodos.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en el estado (Index), Alejandro Guerrero Lozano, destacó que se tienen importantes nichos de oportunidad hacia mercados en Europa, Asia y otras regiones más lejanas, como Singapur, Nueva Zelanda y Australia.

Compartió que, aunque el envío de productos o insumos es en cantidades menores, la Unión Europea representa un socio comercial de suma importancia para el país y eso se tiene que aprovechar al máximo. Compartió que, geográficamente, Yucatán es el punto más cercano de México hacia Europa.

“Estamos en todo, sí tenemos mucha exportación de alimentos, textiles y joyas, pero en los últimos años hemos evolucionado, hoy por hoy ya tenemos una industria automotriz, tenemos tres empresas que no existían en Yucatán hace dos años y que hacen partes para las marcas japonesas”, refirió.

El dirigente empresarial explicó que en el caso de Leoni, que cuenta con más de 4 mil 500 personas en dos plantas, realiza partes para vehículos de lujo europeos y americanos; y en la parte aeroespacial, se ha tenido una evolución importante en las empresas ante la demanda mundial de aviones y partes de avión que se ha incrementado.

“Platicaba el año pasado con ejecutivos de una aerolínea nacional y me decía compramos 60 aviones nuevos, pero son seis años para que me los entreguen porque no hay un stock de aviones, entonces toda esta dinámica mundial, sobre todo ya después de que se superó el Covid-19 y que se superó el transporte, no solamente de pasajeros sino de paquetería, han generado una demanda de aviones de carga que antes no existía, y es parte de lo que tenemos a lo largo”, apuntó.

Guerrero Lozano destacó que la industria médica y mueblera también ha mostrado una tendencia al alza en la entidad, lo que ayuda, junto con los tradicionales (textil, alimentos y joyería), a que el sector de exportaciones despunte y, sobre todo, que se tenga un crecimiento sostenido.

Recordó que hace unos 5 años Yucatán exportaba alrededor de mil millones de dólares, mientras que el año pasado la cifra alcanzó los mil 700 millones de dólares, es decir, casi el 70 por ciento de incremento en ese lapso.

Además, explicó que lo que muestran las estadísticas oficiales en exportación sólo reflejan lo que sale por las aduanas de Progreso y el Aeropuerto Internacional de Mérida, pero igual existen maquiladoras que exportan por tierra, a través del norte del país, y que se suman ya a los datos nacionales.