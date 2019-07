Nalleli Calderón/Mérida

“No se cierra el CRIT, ningún niño o joven se quedará sin servicio”, afirmó Dolores Sánchez Escalante, directora del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Yucatán, ante la incertidumbre que prevalece entre los padres de familia, debido a la desinformación generada hace unos días de que dejaría de funcionar.

Sin embargo, aclaró que ante la falta de recursos económicos, la institución realiza la reestructuración de su modelo de atención, lo que representa un verdadero reto, pues se garantizará el servicio a los 918 pacientes, pero con menos personal y áreas de terapia.

“Comprendo el nerviosismo de los familiares de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero no, no se cierra el CRIT, lo que va a ocurrir es lo siguiente: por cuestiones económicas de que no podemos contar con el dinero de otros años, pero con lo que sí contamos nos permitirá atender de manera diferente y será un nuevo modelo de atención para que todos los niños reciban sus servicios”, aseveró.

Explicó que se trata de reestructurar también la agenda de atención para cada paciente tomando en cuenta las necesidades prioritarias de terapia y reformar la planta laboral de la institución, que pasará de 96 a 24 colaboradores quienes impartirán las terapias.

El nuevo modelo de atención iniciará el día 29 de este mes, pero la estrategia ya se trabaja e incluso personal del corporativo han participado en reuniones en el Estado para brindar apoyo a la institución.

De igual modo, detalló, que se les informará a todas las familias de las modificaciones realizadas para que conozcan cómo cambiará su agenda, cuándo les tocará los servicios para que puedan elegir el día que asistirán.

“Estamos trabajando muy fuerte en el modelo de atención, de forma que prioricemos todos aquellos servicios que son esenciales para la atención de calidad para que los niños, niñas y adolescentes avancen en su rehabilitación y apuntando siempre a la mejora de su calidad de vida”, aseveró.

Respecto al tema de las clínicas en las que se imparten las terapias, dijo que ahora solo se dará servicio en una pero que de ninguna manera afectará la atención de los pacientes.

Pidió ser solidarios con las familias yucatecas, pues la información que se ha generado causando consternación es de fuentes no autorizadas.