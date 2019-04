Novedades Yucatán/Progreso

En una ceremonia privada, autoridades federales, estatales y municipales dieron la bienvenida este viernes al barco "Le Boreal" de la naviera francesa Ponant, que arribó por primera vez al puerto de Progreso, como parte de las llegadas de cruceros de esta compañía, programadas durante 2019 y 2020.

La recepción de visitantes fue presidida por el secretario técnico de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Raúl Paz Noriega, acompañado del alcalde anfitrión, Julián Zacarías Curi, y el director de la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso, Agustín Arroyo Toledo.

En el acto, llevado a cabo por la mañana a bordo del "Le Boreal", se llevó a cabo el tradicional intercambio de placas con motivo del primer arribo, otorgadas por parte del Gobierno del Estado y la API Progreso, la cual contó con la participación de oficiales y directivos de dicha embarcación de bandera francesa, construida en 2010, encabezados por el capitán y los primeros mandos. Luego del protocolo, las autoridades y miembros de la flota recorrieron el navío.

El "Le Boreal" es un crucero dirigido al segmento de mercado de lujo y realiza este año su primer arribo del itinerario programado a Progreso, en esta ocasión con 220 pasajeros y 143 tripulantes.

En su estancia de dos días con pernocta en dicho puerto, turistas y parte de la tripulación tuvieron la oportunidad de visitar sitios turísticos icónicos del Estado, como la Hacienda Ochil, Uxmal, Mérida y Chichén Itzá.

De esta manera, Yucatán incursiona en este nicho del mercado de cruceros de lujo, con la expectativa de generar una mayor derrama monetaria en Progreso y los destinos aledaños, en beneficio de la economía local, tal como lo encomendó el gobernador Mauricio Vila Dosal a la Sefotur, encabezada por Michelle Fridman Hirsch.

La naviera Ponant continuará con los arribos, pues su barco "Le Chaplain" se espera que toque costa yucateca en noviembre de 2019, además de que hay cinco llegadas adicionales programadas para 2020.

Esta línea opera sus viajes bajo un concepto conocido como “The french way of the seas”, ofreciendo cruceros en los siete continentes, y cuentan con barcos de tamaño pequeño a mediano, que tienen la capacidad de entrar a lugares donde otras embarcaciones no pueden.

Actualmente, Ponant forma parte del grupo Pinault, cuyo nombre es el apellido del esposo de la actriz mexicana Salma Hayek. Se dice que para el 2021 tendrá 12 cruceros en propiedad.