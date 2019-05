Agencias/Notimex

Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul, aseguró que cada vez están más cerca del objetivo, que es conquistar la Liga MX, y para ello trabajan, no para ganarle al América.

En rueda de prensa en las instalaciones de La Noria, destacó que está seguro de que van por el camino correcto y con el objetivo cada vez más cerca, a pesar de haber quedado eliminados en cuartos de final ante las Águilas.

“Llevo un año (en el equipo), no trabajo para darle gusto a la gente o a la prensa o para ganarle al América, no trabajamos para eso. Sí para ser campeones y darle alegrías a la afición, me pongo retos y me comprometo. Lo que veo en el día a día me tiene contento e ilusionado, estamos cerca”, dijo.

Recordó que antes aclaraba cualquier situación que era necesario hacer; pero ahora ya no para evitar desgaste y mantener el enfoque, que es de llevar al equipo al título luego de 21 años sin coronarse.

“Mejor no aclaro nada, mejor me enfoco, no perder el enfoque, tuvimos un mal primer partido y muy buen segundo (ante América), pero no alcanzó, pero nuestro enfoque no es ganarle al América, quizá para ustedes sí, nuestro enfoque es quedar campeones y lo vamos a lograr”, añadió.

Manifestó que por lo vivido en el equipo celeste y por lo visto en los dos últimos torneos hay ilusión, pese a perder la final del Apertura 2018 y de comenzar con algunos tropiezos el Clausura 2019.

“Llevo un año por acá, muy contento, ilusionado, comprometido y cerca del objetivo que todos tenemos que es ganar la Liga, se ganó la Copa, se llegó a la final. En el Clausura el equipo se levantó de un mal momento hasta ser cuarto general, eso me tiene contento, vamos a darle continuidad al proyecto y fortalecernos”.