Cuídalo... o cuídate

Vienen los últimos días del año y empiezan las posadas, las fiestas, los regalos y una fuga de dinero impresionante, porque no solo nos despreocupamos de eso, sino porque no nos ocupamos de anotar detalles que nos ayudan a controlar el gasto provocado, y tal vez, crear un poquito de conciencia en la locura que se vuelven estos días en cuanto a salidas de dinero se refiere. Sabemos que no es una época en la que se ahorre, pero es el tiempo en donde utilizamos todo, incluyendo lo ahorrado, ya sea para gastar o para invertir, pero por lo menos es nuestro dinero. En ocasiones solo nos endeudamos y acrecentamos el problema. Por eso hoy vamos a tratar de manera diferente este tema, simplemente ayudándote a reconocer en dónde podrías evitar la derrama de dinero excesiva y lograr ahorro.

Aquí cinco tips para evitar despilfarrar dinero y cometer excesos con tu aguinaldo:

1.- No participes en todas las posadas.- Cuando empiecen las invitaciones a las posadas, elige a cuáles realmente debes de ir, digamos que las obligatorias: tu familia, tu oficina o cualquiera que consideres. A partir de ahí, haz una lista de las secundarias y elimina las que creas que no aportan nada a tu momento de vida.

2.- Arma intercambio de regalos.- En algunas familias y lugares ya se empieza a practicar esto. Pero si sacaras la cuenta de cuánto te llevarías en regalos si le das a tus hijos, padres, sobrinos, hermanos, etc., te darías cuenta de que no hay dinero que aguante. Decide hacer intercambios en cada lugar que participes, en vez de regalarles a todos, y saca la cuenta de cuánto te ahorras.

3.- Escoge acertadamente tu regalo.- Es preferible comprar un buen regalo para una sola persona del grupo en el que lo hagas, que 10 regalos de menos precio y seguramente mejor calidad. Aun comprando un solo regalo de mayor valor que los demás, te representa un ahorro significativo más que comprar baratijas para todos. Suma tus baratijas y verás.

4.- Lleva control del dinero.- Tú sabes perfectamente cuánto dinero va a ingresar y de dónde viene, por lo que anota bien esa cantidad porque es con la que vas a lograr subsistir todo el mes, pues lo que queremos evitar es que, por sobrevivir en diciembre, no solo te gastes todo el aguinaldo, sino que además empieces a utilizar tus tarjetas de crédito.

5.- Ahorra lo posible.- Una vez que saques la cuenta de los regalos que dejaste de comprar, las posadas a las que no fuiste y todos los demás ahorros, te sugiero que ese dinero sí lo guardes como un ahorro real.