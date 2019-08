Imposible dejar de reconocer el esfuerzo que está realizando la Secretaría de la Cultura para que a todos los municipios del estado llegue la oportunidad de desarrollar los talentos que no son pocos ni raros en la población de Yucatán.

Los magros esfuerzos realizados con anterioridad tienen el mérito de la intención, pero ahora estamos viviendo realidades, que no solamente brindan oportunidades de reconocimiento a los valores artísticos, especialmente de los jóvenes, y les plantean una oferta para pensar en actividades dentro del marco legal y las buenas costumbres que los alejarán de otras distracciones propias del ocio o el reclamo a no tener oportunidades.

Sabemos que los recursos con que cuenta la Secretaría en estos tiempos de austeridad no son suficientes, pero indudablemente que esa dependencia ha conformado un equipo con auténtica vocación de servicio, que se sobrepone a las limitaciones económicas teniendo una clara visión del compromiso contraído por el Ejecutivo y lo está sacando adelante desde el muy reciente inicio de su gestión.

La continuidad de sus eventos, la difusión previa que les dan y la realización de los mismos, utilizando recursos antes no aprovechados suficientemente, como el Teatro Peón Contreras, el Palacio de la Música, las bibliotecas, etc., etc., ponen en claro que tendremos un sexenio con auténtico desarrollo cultural en el Estado.

La vinculación cultural con estados vecinos quedó patente en la presentación del libro SENDEROS DE LA HISTORIA, que se efectuó en el Teatro Peón Contreras, evento que presidieron la secretaria de Cultura de Estado de Yucatán, maestra Érica Beatriz Millet Corona, y el Lic. Delio R. Carrillo Pérez, secretario de Cultura del Estado de Campeche. Los textos correspondientes a Yucatán estuvieron a cargo de las plumas ampliamente reconocidas del prolífico escritor Roldán Peniche Barrera y nuestro siempre admirado Jorge Cortés, sin dejar de reconocer la importante participación de Jorge Victoria.

ENTRE OTRAS COSAS. Felicito cordialmente a mi amigo, el destacado periodista Martiniano Alcocer que cumplió años la semana recién pasada y está pendiente de celebrarse una buena reunión en el Museo Lara, según sugirieron el maestro Víctor Lara y el maestro Roldán Peniche, con la aprobación total de todos los miembros de la Academia Peninsular Elly Marvy Yerves Ceballos.

El Museo Lara mencionado está cada día recibiendo más visitas de turistas y sobre todo de estudiantes que disfrutan de la amena y bien enterada charla histórica del anfitrión, profesor Lara, quien realmente merece reconocimiento y todo el apoyo que él no solicita, pero que nuestra simpatía debe darle, por este noble esfuerzo en beneficio de la imagen cultural del Estado.