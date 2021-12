MÉRIDA, Yuc.- Cursos para ingresar a las cuatro preparatorias estatales están disponibles los sábados de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2022.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) lanzó la convocatoria para el curso de entrenamiento para el examen de ingreso al bachillerato 2022, cuyo registro está vigente hasta el próximo viernes 7 de enero.

Lo anterior, a fin de que los jóvenes aspirantes puedan elevar sus posibilidades de ingresar a alguna escuela preparatoria estatal de su preferencia y que tenga sobredemanda.

A través de la convocatoria, que ya se puede consultar en la página de la dependencia estatal, www.educacion.yucatan.gob.mx se dan a conocer los requisitos que deben cumplir los interesados en inscribirse, mismo que se impartirá en la modalidad virtual por las escuelas preparatorias estatales.

¿Cuáles son los requisitos?

Primero, deberán acceder al portal https://cursopreparacion2022.prepasoficiales.net/ hasta el viernes 7 de enero de 2022, para llenar el formato de solicitud de inscripción.

Posteriormente, los interesados tendrán que pagar la cantidad de mil 750 pesos, mediante depósito a la cuenta No. 2682956 sucursal 7000.

También, se puede realizar transferencia interbancaria con la clabe 002910700026829569 del Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex).

Asimismo, deberán seleccionar una de las cuatro preparatorias estatales que impartirán el curso de manera virtual y se precisa que, si las condiciones sanitarias lo permiten, podría ser de manera presencial.

Preparatorias estatales

Los planteles que se pueden elegir son la Escuela Preparatoria Estatal No. 3 “CTM”, la Escuela Preparatoria Estatal No. 6 “Alianza de Camioneros”, la Escuela Preparatoria Estatal No. 8 “Carlos Castillo Peraza” y la Escuela Preparatoria Estatal No. 10 “Rubén H. Rodríguez Moguel”.

El curso de entrenamiento para examen de ingreso a bachillerato no garantiza la admisión del aspirante a la escuela preparatoria estatal de su elección, y el costo del curso no es reembolsable.

Para mayor información puedes comunicarte a la Dirección de Educación Media Superior al (999) 212-14-11 o al correo [email protected].

