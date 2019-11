Darwin, listo para “bombardear” Mérida

Marco Moreno/Mérida

El prospecto de Mérida, Darwin “Bombardero” Berrón, está listo para debutar con su nuevo equipo de trabajo el próximo 7 de diciembre, cuando estelarice la función boxística “Gala de futuros campeones”, que Max Boxing presentará en el Gimnasio Polifuncional IDEY.

Berrón, de 21 años, y con récord profesional de 10 victorias, siete de ellas por la vía del nocaut, un empate y una derrota, se prepara arduamente en Hermosillo, Sonora, con su nuevo entrenador Alfredo Caballero, mánager de los campeones mundiales Miguel “Alacrán” Berchelt, Juan Francisco “Gallo” Estrada y Yamileth “Yeimi” Mercado.

“Hemos hecho una preparación muy fuerte, el venirme para acá fue un cambio muy drástico en mi vida, pero mis ganas de salir adelante me dan fuerzas y he resistido a las cargas de entrenamiento. El ambiente es muy positivo y el hecho de trabajar al lado de boxeadores tan conocidos y experimentados me llena de motivación e inspiración para ponerle todas las ganas”, comentó el “Bombardero”.

Sobre ser protagonista de la velada, aseguró que es un gran paso en su carrera, pues se ve en unos años como un ícono del boxeo yucateco.

“Estoy motivado por estar en la pelea estelar en mi casa, en un futuro me veo siendo una figura del boxeo de Yucatán. Quiero ser el próximo campeón mundial. Sé que no es un camino fácil, pero tampoco es imposible, y cuando pierdes el miedo a fracasar el éxito empieza a llegar”, confirmó.

Berrón se medirá ante el cancunense Rodrigo “Loving Boy” Solís, en una pelea pactada a ocho asaltos en la categoría wélter, en un clásico duelo del sureste mexicano entre Yucatán y Quintana Roo.

El boxeador yucateco ve el próximo año como un trampolín en su carrera para posicionarse en los primeros sitios del ranking del boxeo mundial y ganar la oportunidad de disputar algún título mundial.

“Mi futuro está en manos de mi promotor Mario Abraham y mi matchmaker Jorge Puga, pero confío que 2020 será un gran año para mi carrera y vendrán grandes oportunidades. Mi sueño es pelear por algún cinturón juvenil del CMB y poco a poco irme ganando mi lugar entre los grandes campeones. Mientras, yo seguiré preparándome fuerte”, sostuvo.

Semiestelar

En la contienda semiestelar habrá duelo de invictos, entre el gran prospecto de talla mundial, el hermosillense Saúl Robles (10-0-0, 8 Ko’s) y el chiapaneco Giovani González (10-0-0, 7 Ko’s) pactada a ocho rounds en peso supergallo.