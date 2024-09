¡Qué curioso!, el tema del amor es uno de los más comunes en la consulta de psicoterapia, esto debido al dolor que genera no sentir que se recibe lo que se está dando.

“Amo más de lo que me aman”, “siento que no me quieren como yo quisiera”, “tengo la necesidad de ser amado”. Estás frases compuestas salen a relucir como causa de consulta y, aunque podrían parecer de una persona con baja autoestima no siempre es así, de hecho, es posible que la persona no tenga ningún problema dentro de sí, únicamente una forma equivocada de comprender cómo funciona el amor.

“El amor es darlo todo”, me han dicho, pero no es verdad, es más, el amor no tiene una descripción puesto que no importa que tanto logres hablar de él, cada persona tendrá una visión distinta y le pondrá un significado diferente .

El famoso terapeuta Erich Fromm opina en su tesis que “El amor no es algo natural: el amor es un arte. Y como todo arte, requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y la superación del narcisismo. El amor no es un sentimiento, es una práctica”.

Fromm opina que el amor requiere de cuatro principios básicos: el cuidado, la responsabilidad, el conocimiento y el respeto. Sin embargo, su servidor opina que hace falta un principio más: la comprensión.

Pero bueno, vamos a hablar del conocimiento cimiento, uno de los principios básicos del amor según Fromm. Si no tenemos conocimiento de la otra persona y ni siquiera uno sobre qué es el amor, jamás podremos recibir el amor que deseamos.

La causa por la cual hay tantas consultas por no sentirse amados o por no sentir que reciben el amor que otorgan se debe a que cada persona ama a su propia manera y, por lo tanto, el amor que conocemos es diferente para cada quien. Todos tenemos una perspectiva distinta de qué es el amor y por lo tanto esperamos recibir lo que consideramos como amor y, al no recibir lo que nosotros consideramos como amor aunque sí sea la visión de amor de otra persona nos hiere, por ello, es indispensable desde el principio del conocimiento, pero también de la comprensión, pues si no conocemos y no comprendemos a la otra persona no podemos entonces sentir la forma en la que nos ama.

No amas más de lo que te aman, amas diferente. No te quiero cómo quisieras, pues cada persona es un mundo que da el amor a su manera y, lo más seguro, es que ya seas amado, pero lo que necesitas es que te amen de la misma manera en la que tú ves el amor. , por lo tanto, el problema no está en otros, está en cómo ves la vida y cómo ves el amor.