De nuevo a cuidarnos

No es la primera vez que toco este tema y sin duda tampoco será la última ocasión: la prevención es un punto que debemos de repasar una y otra vez en búsqueda de una mejoría general para la población.

Resulta que más de un paciente llega a la consulta diciendo que por el frío se ha enfermado y entonces por eso la tos y los mocos lo están “atacando”. Pero resulta que el frío no enferma, si fuera así, los esquimales vivirían enfermos y quizá la gente de Alaska necesitaría tener hospitales en cada esquina.

¿Pero entonces por qué hay un importante repunte de enfermedades respiratorias en estas fechas de heladez? Sucede que desde finales de septiembre hemos visto numerosos casos de influenza, aumento de padecimientos como catarro y faringitis y el asma a todo lo que da.

Iniciemos hablando del asma: esta es una enfermedad crónica que se da en algunos pacientes y es ocasionada en la mayoría de los casos por alérgenos, algunos de ellos como la humedad que tanto aumenta en nuestro bello Yucatán con las lluvias y fríos. Segundo, mencionamos las enfermedades agudas respiratorias como el catarro y la influenza, el primero puede ser causado por virus o bacterias y el segundo únicamente por el patógeno viral por el cual lleva su nombre.

Estos virus y bacterias tienen afinidad con los climas tibios y fríos, es por ello que los encontramos más en estas fechas y al verse enfriadas, y por lo tanto secas, las mucosas de la garganta de las personas, por la misma “heladez”, es que estos virus y bacterias se pegan al ser humano enfermándolo con más facilidad.

Pero claro, puede haber frío y no enfermedades, ya que el causante de la enfermedad, como acabamos de mencionar, es el patógeno, pero éste llega por culpa de las personas que no tienen cultura de prevención o que en su caso se enferman y no tienen la empatía de pensar en los otros y andan estornudando por cualquier lado e incluso escupiendo en la calle o cualquier lugar público cada una de sus flemas, las cuales contienen también el patógeno que por los cielos sale volando, llegando a las gargantas de las personas que, por el mismo clima, ya las tienen secas.

Para empezar a vencer estas enfermedades, además de la vacunación, es necesario recurrir de nuevo a la magia de la prevención y la empatía. Si usted se encuentra enfermo, emplee el cubrebocas, evite acudir a lugares públicos y lávese constantemente las manos. Si usted está sano, lleve consigo alcohol en gel, evite estar junto a personas enfermas y si ve a alguien que anda afectando a la salud de otros, con la misma, llámele la atención. Solo juntos podremos tener un Yucatán saludable.