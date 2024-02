Yucatán suma seis decesos por influenza

En la tercera semana de este mes se confirmó una muerte más a causa del virus de la influenza en Yucatán, con la cual suman cuatro este 2024 y seis en lo que va de la temporada estacional 2023-2024, que inició en octubre pasado, de acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral de la Secretaría de Salud federal.

En la primera semana de febrero se confirmó la primera defunción de este año a causa del padecimiento respiratorio; las dos primeras de la temporada se reportaron en noviembre del año pasado, y la semana pasada se confirmaron dos decesos más, con lo que suman cinco en el periodo estacional que concluye en mayo.

Al corte de la semana epidemiológica No. 8 (corte al 22 de febrero), la dependencia de la SSa indica que en la entidad se han atendido tres mil 823 casos de Enfermedad Tipo Influenza/Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/RAG), un incremento de 29.4 por ciento en el último mes, ya que al 25 de enero (semana 4) sumaban dos mil 955.

De esos casos se han confirmado 211 positivos a influenza (11 en la última semana) y las seis defunciones mencionadas. En el último mes, el incremento de casos positivos pasó de 108 a 211, un aumento exponencial de 95.4 porciento.

En la temporada 2022- 2023, al corte de la misma semana, se reportaron 86 contagios y una defunción, por lo que el alza de casos positivos en la presente temporada estacional es de 145.4 por ciento y, de 500 por ciento en defunciones.

Ante este panorama en la influenza, aunado a la circulación del SARS-CoV-2, causante de Covid-19, especialistas llamaron a la población para que, ante algún síntoma gripal como escurrimiento nasal, malestar general o tos, acudan al médico para obtener un diagnóstico certero y evitar complicaciones.

Recomendaciones

El profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Jesús Abraham Simón Campos, manifestó que el incremento en casos de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal se debe principalmente a tres virus: influenza, Covid-19 y sincitial respiratorio (VSR), los cuales presentan los mismos síntomas.

En la página web de la Uady, el especialista señaló que “estos tres virus están generando problemas de salud por infección de vías respiratorias a nivel mundial, no es exclusivo de México, por ello es importante que la gente comprenda que no debe menospreciar los síntomas, pues de no tratarlo de manera adecuada puede generar diversas complicaciones”.

El médico internista agregó que si bien las personas comienzan con malestares en nariz o garganta, insistió en que, de no ser tratadas adecuadamente, se pueden complicar en bronquios y pulmones, derivando en una hospitalización; en el caso menos grave, los pacientes quedan con una tos que se puede prolongar hasta más de un mes.

Reiteró el llamado a acudir al médico para obtener un diagnóstico oportuno mediante las pruebas correspondientes, porque unicamente con los síntomas no se pueden diferenciar; también sugirió evitar automedicarse ya que esto es malo y retrasa la detección de la enfermedad.

“La mayoría de los pacientes decide tomar antigripales, pero esto es malísimo porque cuando acuden al doctor ya hay complicaciones y esto atrasa los diagnósticos. Además, el uso indiscriminado de antibióticos sólo permite hacer más fuertes a los virus y bacterias y a la larga nos generan problemas”, finalizó.