Nalleli Calderón/Mérida

Este martes, es el último día para que las personas físicas rindan su declaración anual ante el Servicio de Atención Tributaria (SAT), por tal motivo, la administradora de Servicios al Contribuyente, Leticia Jeanett Martínez Medina, pidió a los yucatecos cumplir con la disposición para evitar multas o sanciones.

Precisó que los sujetos obligados deben presentar la declaración por ingresos, actividad empresarial y profesional, arrendamientos, dividendos, enajenación o adquisición de bienes.

Aunque los asalariados no están obligados a realizar el trámite si tuvieron ingresos de un solo patrón, pero quien opte por hacerlo para deducciones personales lo pueden hacer para obtener un saldo a favor.

“Queremos hacer una invitación para que desde el portal del SAT se presente la declaración pues no nos lleva más de dos minutos pues es muy sencilla, lo único que se necesita es ingresar al portal sat.gob.mx con su RFC y contraseña, posteriormente la declaración aparece prellenada”, precisó.

Detalló que si alguna persona no cuenta con su contraseña de ocho dígitos, antes conocida como clave CIEC (Clave de Identificación Electrónica Confidencial), la puede generar por medio del portal si proporcionó un correo electrónico; si no, tendrá que acudir de manera personal a las oficinas del SAT para realizar el trámite, que no necesita cita previa.

Resaltó que en la actualidad, debido a que la mayoría de ciudadanos solicitaron comprobantes fiscales y los contribuyentes los emitieron, los trámites son muy ágiles pues la declaración aparece pre-llenada con su información, por lo que únicamente deben validarla y enviarla.

Aseguró que no hay pretextos para cumplir con el trámite pues los servicios por medio de la página de internet son ágiles y de requerir asesoría hay tutoriales que explican cómo realizarla paso a paso o de lo contrario, de ser necesario pueden acudir a las instalaciones para que el personal lo asesore.

“Ya estamos en las últimas fechas, tienen todas las herramientas para cumplir en tiempo y evitarse cualquier multa o recargo pues si nos da un impuesto a pagar te puede generar después un recargo”.