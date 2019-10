Definen a los semifinalistas de voleibol

Marco Moreno/Mérida

La duela del Centro Deportivo Universitario (CDU) fue sede de la etapa de 4tos de final de la Liga de la Uady 2019 de voleibol, con grandes enfrentamientos definiendo a las escuadras que seguirán en la lucha por llegar a la gran final.

Iniciando los cotejos de la rama femenil, las Galenas de Medicina superaron 25-15 y 25-14 a las competitivas Reactoras de la Factultad de Ingeniería Química; por su parte las actuales monarcas, Diablitas de la Prepa Dos, vencieron a Lunares Family 25-05 Y 25-10.

Con puntaje de 25-21 y 25-20, las Vikingas se instalaron en la semifinal al doblegar a la sexteta de Ex UADY, mientras que las Asteras de la Prepa Uno hicieron lo propio para dominar al Colegio Mérida, 25-22 y 25-19.

En el frente varonil, siendo uno de los mejores partidos del día, los Venados del CCBA ganaron de manera drámatica a Odontología 25-10, 21-25 y 16-14: los Diablos de la Prepa Dos no pudieron ante la Facultad de Medicina, cayendo 25-18 y 25-14.

En el último turno, los Cuervos perdieron 22-25, 25-11 y 11-15 contra los de la FCA, y la Selección Yucatán Menor se antepuso a Ingeniería 25-16,12-25 y 15-12.

Las semifinales se jugarán de la siguiente manera: Vikingas vs Medicina y Prepa Uno vs Prepa Dos en la rama femenil mientras que en la varonil CCBA vs FCA y Medicina vs Yucatán Menor.