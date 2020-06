MÉRIDA.- "Cristóbal" se ha degradado a depresión tropical, sin embargo, continuará produciendo fuertes lluvias e inundaciones potencialmente peligrosas durante las próximas horas. Ante esto se recomienda mantenerse alerta.

En su reporte de las 10:00 horas, el Centro Nacional de Huracanes del NOAA informó sobre la pérdida de fuerza de "Cristóbal", sin embargo, apuntó que sigue siendo un fenómeno peligroso debido al riesgo de marejada ciclónica y sus vientos con fuerza de tormenta tropical, además de fuertes lluvias.

Por su parte, Protección Civil Mérida informó que "Cristóbal" se localizó a 260 km al sur-suroeste de Campeche, Camp. y a 402 km al sur-suroeste del municipio de Mérida; presenta movimiento hacia el este-sureste a 6 km/h con vientos de 55 km/h.

Aún se espera que el desplazamiento de esta depresión continúe hacia el sureste acercándose a Yucatán y gradualmente cambie su movimiento hacia el noreste.

Las indicaciones para la población son las mismas, permanecer en casa y estar atento a los avisos oficiales sobre "Cristóbal".

