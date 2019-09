Deja do huella... como una estrella

Cuando realizas tus planes de vida es necesario colocar tus objetivos primarios por cumplir. Es probable que, conforme vayas avanzando en edad y en cumplimiento, le vayas agregando más cosas o vayas modificando el esquema de planeación y eliminando algunos que perderán importancia por la aparición de tu madurez. Pero si eres una persona que quiere dejar huella en la vida de alguien o de las otras personas o cambiar formas de pensamiento y de vida, tienes que ser muy directo y enfocarte en el logro de tus metas para poder transmitir lo que realmente quieres comunicar.

Aquí te comparto cinco características que debe tener todo lo que hagas en la vida:

1.- Pasión.- Si no te apasiona, no te emociona. Así es que procura hacer en la vida lo que te guste en el máximo sentido. Cuando realizas algo que no te llena, estádestinado al fracaso y no lograrás cambiar nada en ti, en otras personas o en la vida. Cuando hablas apasionado de algo, la gente lo nota y se sumerge contigo en el relato de cualquier cosa que estés compartiendo con ella.

2.- Ser muy bueno.- Si pudieras ser el mejor en lo que hagas sería el escenario ideal, pero, si no, por lo menos sé muy bueno en aquello en lo que te ocupas. Mucha gente quiere hacer cosas que le apasionan y no tiene el talento para realizarlo. Si tú descubres el tuyo, no lo sueltes y transforma las cosas con dicho talento. La combinación del punto 1 y el 2 traerá muchas cosas a tu vida por sí sola.

3.- Genere ganancias.- Esta es la primera causa de la unión de los puntos anteriores: las ganancias. Si son financieras, personales o espirituales, eso es tu problema, tú decidirás qué tipo de ganancias deseas generar con todo el talento que irradias y tu mecánica para lograrlo. La satisfacción de este logro generará aún más motivación en ti. Prepárate porque viene más.

4.- Sea divertido.- Cuando haces lo que te gusta, normalmente te divierte. Pero cuando llegas al grado de reír la mayor parte del tiempo, de no perder la creatividad y, entre más risa, más creativo, debes dar las gracias al universo y a ti mismo por lograr lo que mucha gente no puede ni en toda su vida. Eres especial, disfruta el viaje.

5.- Cambiar vidas.- Lograr el cambio de vidas en las personas es la parte más difícil, pero la que más deja huella de todas. Llámale cambio de vida a una conducta, a una forma de pensamiento, a las acciones del día a día, pero si inspiraste a alguien a hacer estos cambios, estás del otro lado.

¿Lo vas a intentar?