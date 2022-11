La juez de control de Kanasín, Mariza Virginia Polanco Sabido, accedió a imputar por el delito de homicidio calificado a Jimmy Alejandro "N", de 42 años, quien es acusado de matar a golpes a un sexagenario ex militar.

Polanco Sabido, primero, ordenó su detención y, tras ser ejecutada, escuchó los hechos que se le acusan y procedió a imputarlo por la muerte del señor José Elías "N", “El Gringo”, de 61 años.

Acto seguido, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso y determinó que la audiencia de vinculación se efectúe el 14 de noviembre.

Los hechos se registraron el 5 de noviembre, aproximadamente a las 21:50 horas, en un predio de la calle 8-E entre 13 y 56 de la colonia Polígono San Pedro, de Kanasín.

Al lugar arribó José Elías y empezó a ingerir bebidas alcohólicas con los habitantes del lugar.

Seguidamente empezaron a discutir y empujaron al hoy occiso para que saliera de su predio, lo cual hizo.

Sin embargo, momentos después José Elías retornó al predio para llevarse las caguamas que había comprado, por lo que empezó a discutir con Jimmy Alejandro y de las palabras pasaron a los golpes, superando el ahora procesado a la víctima por su fuerza y edad.

Fue tan severa la agresión que no pudo repeler el ataque y al ver que el ex militar no se movía, salió del lugar, dándose a la fuga.

