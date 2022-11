Alcalde de Valladolid denuncia a ex funcionarios por no pagar impuestos

Cumpliendo con su compromiso de defender y cuidar el patrimonio de los vallisoletanos, el presidente municipal Alfredo Fernández acudió ayer a la subsede de la Fiscalía General de la República, ubicada en el barrio de Santa Lucía, para interponer una denuncia penal en contra de las autoridades que le precedieron.

Las demandas fueron interpuestas en contra de las administraciones municipales 2015-2018 y la 2018- 2021, ambas encabezadas por Morena.

El recurso jurídico ejercido fue por incumplimiento en el pago de impuestos y otros delitos, el cual generó una deuda que debe ser pagada por todos los vallisoletanos y que está afectando seriamente las finanzas del municipio, que estaban destinadas para mejorar los bienes y servicios públicos.

Al hablar sobre la denuncia ante los medios comunicación, el Alcalde señaló que desde el momento en que una persona ejerce algún puesto público, asume un compromiso con la ciudadanía y con la Ley, es decir, dijo, que debe cumplir con todas y cada una de las normas jurídicas, porque son precisamente las que tienen como finalidad el brindar orden y organización.

“Por eso es que hoy me encuentro ante ustedes, para seguir cumpliendo con ese compromiso que lamentablemente mis predecesores no hicieron y pusieron en juego no solo el futuro de los trabajadores, sino de toda la gente de Valladolid y sus comisarías al no cumplir con las disposiciones fiscales”, resaltó.

Mencionó que, por su parte, desde que entraron en el mes de septiembre del 2021 han estado cumpliendo con dicho compromiso, demostrando de esa manera a la ciudadanía que las cosas sí se pueden hacer y se pueden hacer bien, con el eficiente y correcto manejo de los recursos públicos.

“Así como lo hemos es tado haciendo con acciones de mejora que nadie tomaba en cuenta, de la misma manera no podíamos estar omisos ante esta lamentable situación que estamos viviendo, porque sería una forma de corrupción. Teníamos que hacer algo, porque si no seríamos cómplices de un probable delito, lo único que buscamos es justicia para las y los vallisoletanos”, afirmó.

Con relación a la denuncia, dijo que por el momento es todo lo que informará para no vulnerar el debido proceso, pero aseguró que conforme avance estará dando a conocer lo que vaya surgiendo.

Por último, Fernández Arceo aclaró que no se trata de un acto de revanchismo político, ni mucho menos de una cacería de brujas. “Simplemente es un acto de justicia a favor de las y los vallisoletanos. No a la omisión, si a la procuración de justicia, vamos siempre a defender y cuidar el patrimonio de Valladolid”, destacó.

