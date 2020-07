Auditoría recibe denuncia contra alcalde que 'tomó prestados' 2.2 mdp

MÉRIDA, Yucatán.- El titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), Mario Can Marín, dio a conocer ayer que recibió una denuncia en contra del alcalde de Chichimilá, Samuel Uc Poot, quien reconoció en el acta de sesión de Cabildo haber tomado dos millones 211 mil 922 pesos de recursos públicos del ayuntamiento que encabeza para uso particular, dinero que no ha devuelto.

Expuso que la auditoría dará celeridad al desahogo de la querella y que las investigaciones serán paralelas a la revisión de la cuenta pública correspondiente al año 2019.

“Hemos recibido una denuncia en contra del actual alcalde y tesorero en funciones por un faltante aproximado de dos millones de pesos en el fondo de infraestructura, y se le dará la celeridad de conformidad con la ley de responsabilidades administrativas independientemente de la fiscalización de la cuenta pública 2019 que se tiene contemplada en el programa anual de auditoría”.

Hay que recordar que el pasado martes en la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del Estado, la diputada por Movimiento Ciudadano Milagros Romero Bastarrachea señaló que el alcalde de Chichimilá, Samuel Uc Poot, utilizó para uso particular dos millones 211 mil 922 pesos.

La legisladora dijo que los hechos constan en el acta de Cabildo del citado municipio por lo que al tratarse de un documento oficial tiene validez jurídica para iniciar un procedimiento en contra del primer edil del municipio ubicado al oriente del Estado.

Romero Bastarrachea desglosó, con base en el acta de Cabildo, los recursos tomados corresponden a las partidas: 474 mil 500 pesos del Fodid 2015 que fue un recurso no ejercicio por el anterior trienio municipal; asimismo 490 mil pesos correspondientes a pozos pluviales; 850 mil 450 pesos a señaléticas y 396 mil 972 pesos de transferencias a recursos propios.