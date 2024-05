Yucateca denuncia que extranjera la habría agredido al disfrutar de playa pública en Chelem

MÉRIDA, Yuc.- La usuaria de Facebook Michelle SP, quien vive en la comisaría Chelem de Progreso, denunció en dicha red social la situación incómoda que vivió al querer disfrutar de un día en la playa con sus dos perritas, pero presuntamente fue agredida por una extranjera, quien se molestó de que estuviera en la playa pública que queda a las puertas de su casa.

“¿Como que nos corren de la playa? Ya se creen dueños del mar. Una mexicana y una americana dijeron que llamarían a la Policía si no nos vamos”, expresó Michelle SP en Facebook, además de compartir un video sobre el hecho.

Narró que sus perritas presuntamente fueron agredidas con una piedra por dicha extranjera que les gritaba que se fueran del lugar.

“Hoy decidimos ir a la playa a relajarnos un poco, llevamos a 2 perritas las cuales al llegar a la playa las soltamos para ir caminando por la orilla y buscar un lugar cómodo para dejar nuestras cosas… en eso que la perrita se hecha una popó en la arena… (la extranjera) agarró una piedra la cual le aventó a la perrita…le dijimos que la playa es pública y ella descaradamente nos dijo que no, que la playa es de ella”.

“Nos decidimos retirar no por que ellas tuvieran razón o por miedo, si no por nuestra tranquilidad, no nos gustan los relajos y más cuando íbamos en plan de relajarnos”, expresó Michelle SP.

Libre tránsito en playas de México

Hay que recordar que en México existe la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.

En el tercer párrafo del artículo 8 de esta Ley, se señala que el acceso a las playas marítimas y la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua a ellas “no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado”.

La Zona Federal Marítimo Terrestre es la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa.

En el artículo 127 se detalla que en caso de que no existan vías públicas, los propietarios de los terrenos colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas.