Acusan a ex alcaldesa de Muna de dejar solo 4 pesos en las cuentas bancarias del Ayuntamiento

Se reveló un nuevo caso de graves irregularidades en el proceso de entrega-recepción en Ayuntamientos de Yucatán. El nuevo presidente municipal de Muna, Carlos Baltazar Ayuso Vera, dio a conocer que la ex alcaldesa María Eloísa Castro Contreras saqueó las cuentas bancarias del Ayuntamiento y sólo dejó 4 pesos, impidiendo la operatividad del municipio, por lo cual alista denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.

El Primer Edil emanado de Nueva Alianza y el PRI hizo un llamado a las autoridades en Yucatán para aplicar un castigo ejemplar a la ex alcaldesa del PAN Eloísa Castro y no darle “carpetazo”, como cada tres años ocurre con los ex munícipes.

Ayuso Vera agregó que ante el saqueo de las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Muna por parte de la ex alcaldesa tuvo que establecer compromisos de pago con proveedores para poder iniciar la administración del municipio.

“Definitivamente, es grave la situación que vivimos en Muna, y en muchos municipios del Estado, espero que también el gobernador electo Joaquín Díaz Mena apoye esta situación y no sea nada más ‘carpetazo’ como cada tres años. Ya se volvió una costumbre en Yucatán que los ayuntamientos que salen, el alcalde hace lo propio y el que sigue lo propio, hay que cortar esa cadenita porque los ciudadanos no se merecen esto”, dijo.

Hay que recordar que la gestión 2021-2024 de María Eloísa Castro también fue señalada por las instancias fiscalizadoras de la cuenta pública. Además en la reciente campaña electoral buscó la reelección, la cual perdió el domingo 2 de junio.

“Recibimos un municipio muy precario, con muchísimas carencias, con dos ambulancias de las cuales una está descompuesta; de las cuatro patrullas que me entregaron una está inservible; los equipos para limpieza como las desbrozadoras y podadoras sólo funciona una para atender toda la maleza que me dejaron en el municipio; me dejaron la cuenta de Participaciones con 4 pesos nada más en depósito, entre muchos de los atropellos y anomalías”, expuso.

Baltazar Ayuso agregó que también le dejaron inoperables los comedores comunitarios, por lo que las personas que están a cargo tienen que llevar incluso sus ollas y sartenes para poder preparar los alimentos.

“No tengo equipo de cómputo, tengo mobiliario inservible, en el DIF nos dejaron con dos refrigeradores que ni los chatarreros me los pueden comprar, así están todos los utensilios de cocina para los comedores comunitarios y por eso no podemos ponerlos en servicio porque no tenemos utensilios de cocina para ello, las señoras están llevando sus propias sartenes, ollas, y todo lo que puedan hacer para tratar de hacer algo en este arranque”, manifestó.

En Kaua también

En este contexto, este rotativo informó ayer que el nuevo alcalde de Kaua, Carlos Gualberto Chay Canul, emanado del PRI, dio a conocer que su antecesor Crescencio Noh Cen, emanado de Morena, se negó a cumplir el proceso de entrega-recepción, lo cual impide tener la documentación sobre la administración de ese municipio, además de que no dejó recursos disponibles para la operación de la Comuna.

“Lamentablemente no hubo nada, iniciaremos un proceso legal para poder proceder conforme a la ley. No hay una entrega formal todavía, todo a medias, son cosas que tenemos que analizar”, manifestó.

Carlos Gualberto Chay agregó que en coordinación con su equipo de abogados ya preparan las denuncias que interpondrán en contra del ex alcalde Crescencio Noh Cen ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.