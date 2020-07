Vacacionistas se meten hasta con camionetas en las zonas de anidación de tortugas en Telchac

MÉRIDA, Yucatán.- El Club de la Tortuga de Telchac Puerto denunció a través de su cuenta de Facebook a varias personas que han sido observadas en esa playa introduciendo vehículos, sin importarles que se trata de sitios de anidación de tortugas y que por estas acciones los huevos en espera de eclosionar podrían ser destruidos.

Incluso, existen restricciones para meter vehículos a la zona de playa, pero a muchas personas que ni siquiera deberían estar ahí, por el problema de la pandemia, las reglas parecen no importarles y de forma imprudente provocan las afectaciones a la naturaleza.

En las denuncias en esta página se observa a personas en vehículos tipo “boogie” circulando a toda velocidad por la playa, con el consecuente riesgo de destruir los nidos de las tortugas que en esta temporada acuden a Telchac Puerto .

Hasta el momento son seis reportes públicos, y uno de ellos incluye una camioneta que ingresó con varias personas a bordo, tomándose fotos de ella y haciéndose la denuncia correspondiente ante las autoridades, aunque se refiere que se deben tener las placas para poder hacer el seguimiento respectivo.

Asimismo, El Club de la Tortuga de Telchac Puerto publicó algunos cuidados que hay que tener al momento de detectarse a las tortuguitas que han salido de sus huevos.

“Si vas a visitar o pasar el verano en las playas, te damos unas básicas recomendaciones por si tienes la dicha de disfrutar la maravillosa experiencia de ver tortuguitas en su carrera al mar. Tip: normalmente emergen de noche”.

Se pide a los visitantes que no las ayuden ni a salir del nido, ni llevándolas al mar. Hay que apagar todas las luces cercanas y no alumbrarlas. Si se puede, hay que retirar todos los obstáculos que haya en su camino hacia el mar. No hay que llevárselas como si fueran mascotas, ya de hacerlo, lo más probable es que mueran, y ante todo, asegurarse que lleguen solas al mar.

Cualquier reporte puede hacerse al teléfono 9995-02-78-25.