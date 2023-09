Denuncian acoso contra Nicola Porcella por parte de fans en Mérida

Nicola Porcella es una de las celebridades que está de moda tras su participación en 'La Casa de los Famosos', en donde logró conquistar el segundo lugar, además de millones de corazones de seguidoras y seguidores mexicanos.

Tal proporción de fama también tiene sus tintes negativos, pues el influencer comentó que se sintió un poco agredido por parte de algunas fanáticas que durante su presentación en Mérida se habrían propasado con él. Incluso, en redes sociales han tacahdo que él fue víctima de acoso y tocamientos indebidos por parte de algunas seguidoras.

Durante un "live" el peruano explicó que fueron los mismos dueños del antro que lo contrataron quienes decidieron concluir su evento un poco antes de lo establecido, esto debido al descontrol mostrado por algunas seguidoras:

“Disculpen si no me pude tomar fotos con todo el mundo, me pedían los dueños de que tenía que avanzar. Saben que yo me quiero tomar fotos con todos y se pone muy difícil, allí hubo un par de señoras que no se portaron muy bonito también, eso ocasionó lo otro. Yo me quiero tomar fotos con todos, no existe personas más agradecida que yo con todos ustedes”, contó en sus historias de Instagram.

Incluso algunos seguidores de Nicola Porcella denunciaron en videos de Tik Tok que este habría recibido tocamientos indebidos por parte de un par de mujeres, por lo que se hizo un llamado general a respetar la integridad de todos los artistas que ofrecen algún espectáculo.

Luego de que la convivencia se saliera de control, el influencer tuvo que ser retirado del antro en medio de empujones y gritos. Afortunadamente, la situación no pasó a más.