Se movilizan ex alcaldes para enfrentar denuncias por daño patrimonial

Israel Cárdenas/Mérida

Ante la posibilidad de que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) denuncie penalmente por daño patrimonial al menos a 13 ex presidentes municipales del periodo 2015-2018, ayer los señalados revelaron que han recurrido a amparos ante los Juzgados de Distrito en contra de la instancia fiscalizadora, mientras que otros se han movilizado para responder a los requerimientos.

El ex alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, reveló que recurrió al amparo en contra de la ASEY como una medida de protección jurídica.

“Si nos van a meter a la cárcel, pues que lo hagan, no hay ningún problema. Yo siento que cumplí con la ley como debe de ser, entregué todas mis cuentas públicas. Me tiene sin cuidado, no me inquieta, ya me dijeron ‘abusado que hay cárcel para ti’”, indicó.

Consideró que la ASEY tiene la facultad de demandar al que no haya cumplido con la cuenta pública, “pero yo puedo decir que nosotros cumplimos hasta agosto de 2018, no sé de dónde se agarran algunas personas para señalarme, las investigaciones son válidas y pueden ver que en el caso de Progreso todas las cuentas públicas fueron entregadas a la ASEY y tenemos los acuses de recibido”.

Ayer, Novedades Yucatán informó que la agencia está en posibilidad de denunciar penalmente por daño patrimonial, ante la Fiscalía General del Estado, a 13 ex alcaldes del periodo 2015-2018, quienes, al concluir el tercer y último plazo para solventar las observaciones correspondientes a 2017, no respondieron a los señalamientos de la instancia fiscalizadora.

Sobre este tema, el ex alcalde de Ticul, Camilo Moisés Salomón López, dijo que “no tengo nada que declarar, no pasa nada, yo estoy checando mis temas, no tengo ningún inconveniente y no voy a declarar, que digan lo que quieran, yo estoy bien, no tengo inconveniente”.

Por su parte, el ex alcalde de Conkal, Jorge Enrique Pérez Parra, declaró que “las observaciones a las que llegó la ASEY se están subsanando, no se ha podido entregar dichas observaciones. El despacho de asesores que tengo está subsanando para posiblemente entregar, dependiendo donde nos diga la ASEY, si lo entregamos ante el Ministerio Público o ante el Congreso del Estado, la tranquilidad está en que en tiempo y forma se entregaron las cuentas públicas”.

En tanto, el cuatro veces alcalde de Yaxcabá y quien fue reelecto para el actual periodo municipal, Sansón Israel Palma Santos, manifestó que “todo ya está entregado, a lo mejor fue extemporáneo, fue una información de una auditoría, toda nuestra gestión 2015-2018 está totalmente comprobada.