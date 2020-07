Discriminación, la cara oculta del Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- Presentar los síntomas del Covid-19 es caer en una situación de incertidumbre, preocupación y miedo, no sólo por lo que conlleva la enfermedad, sino porque, en algunos casos, se tiene el temor de ser señalado por los demás e incluso ser discriminado.

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán trabaja en una queja interpuesta por una persona en un municipio del Estado, en donde la autoridad municipal lo señaló como un caso positivo, sin que se tuviera la certeza de ese hecho.

“El alcalde señaló que un joven que era procedente de Mérida y que vivía en esa comunidad actualmente y que era portador del virus; ante este hecho la persona acusada se hizo una prueba por cuenta propia y el resultado fue negativo, por lo que encaró a las autoridades para reclamarles el señalamiento. Este hecho se está investigando”, informó, el presidente de dicho organismo, Miguel Sabido Santana.

De igual manera dijo que han recibido quejas de gente que señala que en algunos negocios no los han dejan entrar, como tiendas o bancos; son, sobre todo, empleados de salud que quieren abordar el transporte público.

“Aunque no sea una responsabilidad directa de la Comisión, estamos interviniendo para concientizar y hacer el llamado a la gente de que (actuar así) no es correcto y no tendría por qué existir algún tipo de señalamiento cuando una persona tiene dicha enfermedad”.

Sabido Santana hizo un llamado a respetar y no juzgar a las personas diagnosticadas con Covid-19, debido a que todos estamos expuestos a ser contagiados; “es algo que nadie desea y tampoco se está preparado para ello al ser una enfermedad nueva”.

“Las personas se contagian no porque quieren sino que se exponen porque van a su centro laboral o necesitan salir; de ahí la importancia de respetar a las personas que padecen esta nueva enfermedad, no debe de dar pie a ningún señalamiento”, precisó.

De igual manera informó que analiza la posibilidad de emitir un informe especial a las autoridades porque se ha sabido que empresas quieren condicionar la contratación de personas, pero no quieren emplearlas cuando tienen enfermedades como diabetes, hipertensión o cualquiera que ponga en riesgo su salud.

“Estamos pensando hacer un informe especial a las autoridades porque hay muchas situaciones que están surgiendo y no había pasado, por lo que creo que se deben de prever para evitar que se den situaciones, como la de limitar o condicionar a las personas al buscar un empleo”, expresó.

Dijo que la discriminación en la entidad no es un tema viejo y siempre ha ocurrido; hablando de salud, está el caso de las personas con VIH, quienes tienen que luchar con el estigma social que adquieren cuando son contagiados.

La ley establece que es un delito

En el artículo 243 se señala que una persona comete el delito de discriminación cuando persona comete el delito de discriminación cuando por razón de origen:

Étnico, social, nacional o regional, el color o cualquier otra característica genética, en el sexo, la lengua, la religión o creencias, opiniones o ideología política, la condición social o económica o sociocultural, la edad, la discapacidad, el estado de salud, el embarazo, la apariencia física, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra:

I.- Provoque o incite al odio o a la violencia física o psicológica

II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho

III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas

IV.- Niegue o restrinja el ejercicio de cualquier derecho.

Esta acción se castiga:

De uno a tres años de prisión o de 50 a 200 días-multa y de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad.

Si se es servidor público y niega o retarde un trámite, prestación o servicio a quien tenga el derecho, se le aumentará en una mitad la pena y se le suspenderá de su empleo, cargo o comisión por el período de un mes a un año. En caso de reincidencia será destituido.

Este delito se perseguirá por querella, es decir que se tiene que imponer una denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que pueda procederse en contra de las personas que discriminaron