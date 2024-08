Con gas lacrimógeno, policías de Cacalchén desalojan a locatarios del Bazar Municipal

En Cacalchén policías municipales desalojan hasta con gases lacrimógenos a locatarios que tenían hasta 20 años trabajando en el denominado “Bazar Municipal”, en tanto el Ayuntamiento mencionó que es una redistribución de los espacios en ese sitio.

Pablo Noé López Urtecho manifestó que ayer lunes por la mañana fueron desalojados tres locatarios de este mercado, entre ellos una pizzería, “son negocios que tienen más de una década de estar laborando en este sitio y pagando la renovación de su contrato, cada tres años, para poder trabajar y llevar el sustento a sus familias”, indicó.

“Policías municipales llegaron armados con tubos y piedras, nos pegaron y nos echaron gas lacrimógeno, buscando a toda costa que nos retiremos del espacio que desde hace 20 años pagamos al municipio”, dijo.

“Renuevo cada tres años mi permiso, la última vez fue de 10 mil pesos, ahora nos está pidiendo la alcaldesa Abigail Pérez 30 mil pesos, le dijimos que lo vamos a pagar, pero no quiere, exigen que nos vayamos del lugar”, señaló.

Este comerciante de Cacalchén dijo que la edil está molesta porque no la apoyaron en las pasadas elecciones y ahora se está vengando, sacándolos de su sitio de trabajo, porque ella pondrá a otras personas para que lo trabajen.

“Dijimos que vamos a pagar, pero la Alcaldesa no quiere, nos exige dejar libres los puestos, para asignárselos a otras personas”, pero no es justo llevamos años trabajando y pagando puntualmente la concesión como para que ahora nos vote, no es justo”, indicó.

“A una persona que tiene su puesto de carne asada en el sitio, no la pudieron desalojar ya que se escondió dentro de su local, pero los elementos policiacos llegaron y lo amenazaron, lo golpearon e incluso les tiraron gas lacrimógeno, pero lograron cerrar la puerta, por lo que los comerciantes continúan dentro de su local”, narró el locatario.

López Urtecho dijo que a los otros tres comerciantes les sacaron sus cosas de los locales y los obligaron a retirarse. Por su parte, el Ayuntamiento de ese municipio envió un comunicado, en el cual menciona que el 21 de agosto pasado se realizó una Sesión Solemne de Cabildo en la cual se aprobó el otorgamiento de 12 concesiones a igual número de locatarios del lugar y en esa misma reunión se aprobó un nuevo reglamento de mercados de dicho municipio.