Por más que seamos buenos o disciplinados en alguna actividad de cualquier tipo, el descanso es parte primordial de ese crecimiento y desarrollo que necesitamos. Incluso los deportistas de alto rendimiento requieren de este tipo de descansos, pues estos fortalecen también y son tan necesarios como las actividades propias de su entrenamiento, ya sea físico o mental. Si ellos necesitan de esto, imagínate nosotros que, aunque no somos deportistas en algunos casos, si nos referimos a nuestro trabajo u otra actividad, somos de alto rendimiento (expertos) en otro campo profesional, laboral o de cualquier índole, y también requerimos de estos descansos sin duda alguna.

Aquí te comparto 5 tipos de descanso que necesitamos:

1.- Físico: sin lugar a dudas, como mencioné anteriormente, no solo los deportistas de alto rendimiento tienen en su programación de entrenamiento el descanso, también los que hacemos ejercicio, aunque no sea de manera profesional, requerimos de éste descanso, pues todo músculo debe tener su reposo requerido para crecer y no agotarse tanto que luego provoque lesiones.

2. Mental: cualquier actividad requiere descanso mental, esto implicaría algo así como “desconectarse” del mundo realmente poder relajar la mente. Incluye todo: el trabajo, amistades, salidas, lo que sea que interfiera con tu paz mental, debe ser cortado de manera sistemática con algún tipo de plan anual. O tienes minutos diarios u horas en la semana o días en el mes, como sea… evita ocupar tu mente, despéjate.

3. Emocional: si tuvieras alguna relación que te haya causado algún desgaste emocional, o la partida de algún familiar o amigo cercano o cualquier tipo de relación tóxica que necesites sanar, lo mejor es tomar un descanso emocional. No debes involucrarte con personas o eventos que te causen carga emocional, eso también desgasta tanto como lo mental y lo físico.

4. Social: si eres una persona muy social que requiere de asistir a eventos o simplemente te gusta salir a lugares públicos, también debes considerar tener tu descanso social, pues el no hacerlo causará en algún momento de tu vida cierto hartazgo que te llevará a tomar decisiones más drásticas como pasarte al extremo y volverte ermitaño.

5. Espiritual: el descanso espiritual es el que complementa todo. Mientras mejor estés espiritualmente, mejor podrás sobrellevar todos los anteriores. La espiritualidad no es religión, es estar bien contigo mismo y en paz con lo que haces.

Descansar en crecer.