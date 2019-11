Marco Moreno/Novedades Yucatán

Sobre los rumores que surgieron recientemente a través de las redes sociales, de la posible adquisición de los Camoteros de Puebla por parte del Gobierno de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, titular del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), se dijo sorprendido por la noticia y dejó todo en un “rumor”, ya que no ha tiene conocimiento sobre todo lo que se ha manejado, además de que el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, no le ha notificado nada al respecto.

“Por el momento no tengo conocimiento sobre algún acercamiento de directivos y federativos. No tenemos ningún comunicado oficial ni por parte del Gobierno, ni de la Directiva de los Venados FC”, comentó el funcionario a su llegada a una conferencia de prensa.

La noticia tomó fuerza debido a que José Luis Sánchez Solá “Chelís”, ex técnico de los poblanos y de los Venados, lo dio a conocer en un programa radiofónico y citó a Adalberto Palma, representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México y ex futbolista profesional del Puebla, como el encargado de la negociación.

“La semana anterior en la presentación de la Copa Yucatán de Tenis platicamos con Adalberto y no nos comentó nada sobre el tema, aunque no dudo que pudo iniciar las pláticas en estos días, pero la verdad es que no hay nada oficial”, apuntó Sáenz Castillo.

Además, el directivo del IDEY, dijo que sería imposible, pues el estadio “Carlos Iturralde Rivero” no cuenta con las condiciones y no daría tiempo para ser adecuaciones mínimas para que la Federación Mexicana de Futbol pueda dar el visto bueno, por lo que descarta que sea un proyecto a corto plazo.

Cabe mencionar que Mérida, al igual que las otras plazas del Ascenso MX, cuentan con la certificación para auspiciar futbol de primera división, ya sea por la vía de la promoción o comprando alguna franquicia.