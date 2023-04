Hoy comenzarán a sentirse las leves afectaciones que ocasionaría un nuevo frente frío que se acerca muy débil a la región, indicó el meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Juan Vázquez Montalvo.

Este sistema no tendrá número, como se acostumbra a denominarlos, pues “como se formará en el centro del Golfo de México y no ingresó por el norte de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no la numera; pasará muy cerca de la costa yucateca, al norte, y causará algunas afectaciones leves”, reiteró el experto en meteorología.

Según el boletín del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión extendido sobre el Sureste del territorio, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciará lluvias fuertes en el sur y Península de Yucatán y chubascos de hasta 5 a 25 mm de precipitación pluvial en los tres estados de la región.

Por su parte, Vázquez Montalvo señaló que este frente frío provocaría un muy ligero descenso de la temperatura máxima que se ha registrado en los últimos días. Sin embargo, mencionó que al final del día se continuaría con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Mérida y la mayor parte de la entidad.

Asimismo los valores de sensación térmica esperados serán de 41 grados a 43 grados, con una radiación solar por encima de los mil watts por metro cuadrado, llegando hasta los mil 200, la cual es muy alta.

El meteorólogo de la Uady, precisó que la radiación ultravioleta también estará un poco extrema pues se ubicará entre las 11 a 12 unidades y que aunado a esto se tendrá una fuerte sensación de bochorno pues la humedad máxima estará entre el 90 a 95 por ciento al amanecer.

“Es preciso protegerse de la deshidratación y del sol, no exponerse a sus rayos sino es necesario y en caso de tener que hacerlo, usar bloqueador de factor alto, pues los niveles de radiación solar y ultra violeta están elevados y podrían causar daños en la piel” finalizó.