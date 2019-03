Se destruyen a tuitazos

La Feria Internacional de la Lectura Yucatán llegó nuevamente al Centro de Convenciones Siglo XXI y desde sus primeras horas estuvo llena de miles de personas que recorrieron sus pasillos, lo cual sorprendió a quienes año tras año acuden al recinto.

La verdad es que debo confesar que a pesar de las horas que significa permanecer en el Siglo XXI, por cuestiones de trabajo, disfruto muchísimo los encuentros que no se repiten de otra forma, o que no lograrías comúnmente, aunque lo mejor (al menos para mí) es toparse con amigos y conocidos que por diversas razones ves en otros días.

Sin embargo, a pesar de las ocupaciones, algo distrajo mi interés en estos días de fin de semana largo, hablando de letras, porque mientras andaba disfrutando entre autores, booktubers y libros, en el Twitter de escritores, periodistas y políticos se acababan o destruían a mensajes -a veces no tan limpios- reclamando su derecho a expresar sobre la capacidad de dirigir o no una dependencia.

Lo primero que me llama la atención es pensar que explicación no pedida tiene como resultado la culpabilidad manifiesta, pero resulta que el Twitter es el ring de los intelectuales, no sé si todos mexicanos.

Los pleitos que conocí fueron el de Epigmenio Ibarra contra Sergio Sarmiento, y todos los que se agregaron a la comparsa sobre documentales; el segundo de Enrique Krauze y Tatiana Clouthier hablando de campañas sucias, y el más reciente, pero no por eso más instructivo, el de Rocío Nahle Vs Vicente Fox.

Demás está contarles específicamente a dónde van sus mensajes, todos alrededor del presidente López Obrador.

Por supuesto aprovechando que hoy se celebra en este país el día de la Expropiación Petrolera (1938), debo decir que los mensajes que más me sorprendieron fueron los de la secretaria de Energía respondiendo al ex presidente Fox sobre la responsabilidad que desarrolla en esta nación. Y lo que me incomoda es no poder defender su postura.

Responder un Twitter quita tiempo, valiosos momentos que debería ocupar la funcionaria en documentación o lectura de otros mensajes que sumen a la transformación tan llevada y traída, en vez de dedicar tiempo a comentar a otro ciudadano que sí tiene conocimientos para el trabajo por el que le pagamos todos los días.

Ni siquiera es una crítica a su trabajo, a la cancelación de la Cumbre de la Alianza Energética México Alemania programada para mañana, lo cual no leo amable, ya que esas reuniones requieren de preparación para ser suspendidas por un parecer, aunque deberían prevalecer explicaciones mayores.

Hoy aprovecho que es un lunes feriado por el nacimiento de Benito Juárez, aunque caiga en el 81º aniversario de la Expropiación Petrolera y que la gasolina Premium cueste más de 20 pesos por litro, para volver a la Filey a pasar el tiempo libre. ¡Que sea feliz!