Desde Yucatán exigen salario digno para los maestros del país

MÉRIDA, Yucatán.- El incremento anunciado por el Gobierno Federal del 7.5 por ciento a los salarios de los maestros con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales no parte de la plaza base y es insuficiente, lo que evidencia que la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Alfonso Cepeda, no defiende los derechos de los trabajadores del sector, consideró el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS).

En conferencia de prensa realizada en Mérida, Ricardo Aguilar Gordillo, coordinador nacional del MNTS dijo que el incremento planteado les parece insuficiente ya que la organización pugna porque la labor de los maestros sea reconocida y el incremento mínimo tendría que ser superior al 10 por ciento.

“Todos los actores educativos del país deberían empujar para que el trabajador de la educación, que es el gran instrumento del desarrollo nacional, reciba un salario profesional. Nosotros vamos a impulsar esta labor permanente para tener un salario de ese tipo. En ese sentido nos parece todavía insuficiente el incremento, pero reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Federal, pero lamentablemente la representación sindical poco o nada tuvo que ver, porque ya no la tenemos. Alfonso Cepeda lo único que hace es agradecer, no pelea ni lucha, no se sienta a la mesa para exigir y de poner en la agenda los temas sustanciales del magisterio que son profesionales, laborales, económicos de prestaciones de salud, en fin de tantas preocupaciones que hay en el sector”, aseveró.

Durante el evento se anunció el nombramiento del profesor Humberto Pacheco como coordinador en Yucatán del Movimiento.

Aguilar Gordillo mencionó que existe confusión entre el gremio con respecto al incremento salarial porque no ha habido la claridad de las autoridades para poder informar en qué consiste.

“No sabemos qué porcentajes tendrán unos y otros porque al parecer es un aumento diferenciado, por eso sería muy importante que se pueda dar la información. En el magisterio nacional hay ausencia de una representación legítima por eso es que el Movimiento Nacional viene reuniéndose en todo el país, no solo para sensibilizar, también para levantar la voz y poner en el centro de las preocupaciones de este país, la necesidad de los maestros que están directamente en el aula, trabajando día a día por la educación del mexicano. Nuestra posición es la de agradecer este esfuerzo del Gobierno Federal pero es insuficiente, por eso seguiremos trabajando por impulsar el salario profesional que requieren”, indicó.

Por su parte, Humberto Pacheco agradeció la confianza al profesor Ricardo Aguilar Gordillo por el nombramiento otorgado.

“Muchas gracias a los compañeros del interior del país, por el ‘espaldarazo’. Se siente muy bien, se siente uno arropado por el resto de los compañeros que tenemos la misma ideología. Para apuntalar lo que comentó el maestro Ricardo, yo no voy a ser tan benevolente. Los que hoy encabezan la dirigencia nacional del SNTE no fueron electos sino que fueron puestos para llevar un tiempo el sindicato y que se diera la convocatoria para el cambio nacional”, expresó en nuevo líder.

