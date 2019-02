Novedades Yucatán/MÉRIDA

Un grupo de alrededor de 15 trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) protestaron este viernes afuera de las instalaciones de la instancia, debido a que fueron despedidos "arbitrariamente".

A la entrada del edificio de la Conagua, ubicado en la calle 59B de la colonia Yucalpetén, los empleados se presentaron a conocer su situación laboral, ya que dijeron, de un día para otro les avisaron que estaban despedidos, y ni sus archivos personales pudieron sacar de las computadoras de las oficinas, además de que les negaban la entrada a las instalaciones.

Una de las trabajadoras inconformes con la situación, Aracely Acosta, señaló que cuenta con 17 años de servicio y se desempeñaba como jefe de proyecto en mando medio, cuando este jueves le pidieron que presente su renuncia voluntaria.

Una de las trabajadoras inconformes con la situación, Aracely Acosta. (Novedades Yucatán)

"Nos despidieron arbitrariamente, fue una invitación a una renuncia voluntaria pero fue un día para otro sin avisarnos, sin planear, obviamente mis asuntos no sé como están, no nos han dicho nada, no sé que vaya a pasar, ya no podemos entrar a las computadoras", explicó.