Yucateca Lupita Worbis, con 'soñado' debut en el Puebla

Henry Chablé/Mérida

El olfato goleador de la yucateca Lupita Worbis Aguilar se hizo presente en su debut en la Liga MX femenil de futbol, al anotar el gol que le dio el empate a uno al Club Puebla ante el Querétaro, en actividad correspondiente a la jornada dos del Torneo Clausura.

Dicho tanto inyectó confianza a la artillera de 36 años de edad, quien comentó que apoyará al equipo en cualquier momento, ya sea dentro del terreno de juego o en la banca, dependiendo de lo que diga el entrenador de la franja.

“La verdad estoy muy contenta, me sentí muy bien en la cancha. Desde mi llegada me han arropado por el entrenador y las demás integrantes del equipo. Me tratan con mucho cariño y respeto”, apuntó la que fuera capitana de la selección mexicana femenil.

Agregó que tras la anotación y el punto obtenido en casa, luego de la derrota de 3-0 ante Pumas en la jornada uno, donde la yucateca no tuvo acción, el entrenador Jorge Gómez la felicitó y me pidió que continúe ayudando al equipo.

“Antes del juego me dijo que yo haga mi juego, que no me quiera cargar al equipo yo sola. Ahora continuaré trabajando fuerte y daré lo mejor de mí para formar parte del cuadro titular”, añadió.

Sobre las visorías que realizará el 8 y 9 de febrero, en Mérida, dirigido a futbolistas de la categoría 2005-06, Worbis Aguilar explicó que es una buena oportunidad para que las jóvenes yucatecas puedan mostrar sus habilidades y así poder aspirar al futbol profesional.

“Es algo que nunca se había dado y que se debe aprovechar. Las que destaquen representarán a Yucatán en un cuadrangular en Quintana Roo, y de desempeñarse bien, acudirán a otro cuadrangular en el CAR de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en la cual la DT de la Selección Nacional Sub-15 estará reclutando futbolistas”, declaró.