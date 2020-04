Golpea a su ex al creer que tenía una nueva relación, pero era el técnico de la lavadora

MÉRIDA, Yucatán.- El alcoholismo y su adicción a las drogas metieron en un serio problema a Severiano “N”, pues causó destrozos y agredió a su ex pareja sentimental, porque vio en el domicilio a un hombre y pensó que se trataba de “sancho”, pero era el técnico que reparaba la lavadora.

Ahora este sujeto fue vinculado por el delito de violencia familiar y permanecerá preso durante el tiempo que duré el proceso en su contra.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo poco antes de las 21:00 horas, cuando el imputado llegó en estado de ebriedad y drogado a la casa de su ex pareja, ubicada en la colonia San Luis Sur, y comenzó a lanzar piedras y amenazar a la mujer con darle una golpiza porque en el predio había un hombre.

Como Severiano no se calmaba y continuaba causando daños al predio, el cual esta hecho de laminas y tablas, la mujer salió para intentar tranquilizarlo, ya que en la vivienda estaba el hijo de ambos, un menor de un año y ocho meses, pero el sujeto comenzó a golpearla.

Ante esto, familiares tuvieron que intervenir para someterlo y luego entregarlo a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que llegaron al lugar tras ser alertados de los hechos.

Lo que no sabía este sujeto era que el hombre que se encontraba en la casa no era la nueva pareja de su ex mujer, sino que se trataba de un técnico que fue a reparar una lavadora.

El agresor fue presentado ante el juez primero de control de Mérida, Antonio Bonilla Castañeda, quien calificó de legal la detención, lo que permitió a los fiscales imputarle el delito de violencia familiar.

El acusado se reservó el derecho de rendir su declaración sobre los hechos que se le imputan y renunció a los plazos de 72 o 144 horas que otorga la ley para que se resuelva su situación jurídica.

Por ello, luego del debate entre la defensa y los fiscales, el juez dictó el auto de vinculación por el delito de violencia familiar y decretó la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso.

El juez Antonio Bonilla fijó el plazo de tres meses para las investigaciones complementarias, lapso que comenzara a correr a partir de que se levante la cuarentena por la contigencia sanitaria del Covid-19.