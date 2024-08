Insulta y amenaza a su papá por tener una nueva familia

Tal fue el coraje de José Martín "N" en contra de su padre, porque aparentemente éste tiene una nueva familia, que, intoxicado con alguna sustancia, fue hasta su casa para insultarlo, amenazarlo y estuvo golpeando los vidrios de la ventana con tal fuerza que alcanzó a tirar un televisor.

Al ser detenido, fue puesto a disposición del juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda para que responda por el delito de daño en propiedad ajena que denunció el señor José Abraham "N".

Bonilla Castañeda, al conocer los hechos, accedió a imputarlo y le impuso las medidas cautelares de firmar mensualmente; no salir del Estado; sometimiento a vigilancia; no acercarse a la víctima y a su domicilio, y no acercarse al testigo y a su vivienda.

En la misma audiencia inicial, accedió a vincularlo a proceso y le dejó las mismas medidas cautelares, para luego establecer en dos meses el cierre de investigación complementaria.

José Martín, el 21 de agosto, aproximadamente a las 20:00 horas, estando a las puertas de un predio de la calle 19 de la colonia Vergel I, comenzó a amenazar golpear las ventanas, así como a gritar amenazas en contra de su papá, su pareja y familia.

Por los golpes con su mano se rompieron los vidrios de las ventanas y también alcanzó a impactar la televisión de pantalla plana que tenían pegada a la ventana que estaba rompiendo, haciendo que el aparato cayera al piso, dañándose.

Es por eso que posteriormente fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.