Policía es detenido por el asesinato ocurrido en Ciudad Caucel

Luis Fuente/Mérida

Juan D. de J. M. C., agente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acusado de asesinar a la actual pareja sentimental de su ex mujer, en el fraccionamiento Paraíso III en Ciudad Caucel, también enfrenta un proceso por ataques peligrosos contra sus ex compañeros de la SSP que lo detuvieron.

En sendas audiencias realizadas en el Centro de Justicia Oral de Mérida, este individuo fue vinculado por los delitos de ataques peligrosos, daño en propiedad ajena y portación de armas e instrumentos, ilícitos denunciados por agentes de la SSP que lo detuvieron para interrogarlo por el homicidio.

La resolución fue emitida por el juez segundo de control, Luis Mendoza, quien a petición de los fiscales confirmó la prisión preventiva.

Inicialmente los fiscales le imputaron el delito de resistencia de particualres, pero el juez consideró que no hubo elementos para dictarle el auto de vinculación a proceso.

Al término de esta audiencia, la Policía Estatal de Investigación dio por ejecutada la orden de aprehensión expedida por el juez primero de control, Santos May Tinal, por el delito de homicidio calificado en contra de Juan D. de J. M. C. por su participación en el asesinato de M. A. N., hechos que ocurrieron en casa de la víctima, en Ciudad Caucel.

En la audiencia, los fiscales presentaron los datos de prueba en la carpeta de investigación y solicitaron la vinculación a proceso.