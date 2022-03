En el mundo del deporte cada vez son más las mujeres que destacan por su capacidad en diversas disciplinas, lo que ha hecho que poco a poco se rompan las barreras de géneros.

Hoy en la conmemoración del Día Internacional De la Mujer, se celebra a las mujeres que han luchado por hacerse de un sitio en deportes que durante mucho tiempo fue catalogado exclusivo de los hombres.

Este es el caso de Lucía Valencia Farías, quien gracias a sus capacidades se fue abriendo camino en el futbol yucateco, y ahora ha tomado la estafeta para promover el balompié femenil tras ser nombrada presidenta de la Liga Femenil de Futsal.

“Siempre voy a estar a favor de la equidad de género, el futbol no es un deporte que solo pueden practicar los hombres, sino que nosotras como mujeres también contamos con las capacidades para hacerlo, debemos seguir rompiendo estos estereotipos.

Ahora tengo la tarea de proyectar el balompié femenil, que vean que Yucatán tiene talento”, comentó Valencia Farías.

Lucía Valencia tuvo un gran paso como futbolista de la Marista.

Una vida amando al futbol

Lucía, que desde los 13 años comenzó a practicar el futbol, hizo hincapié a lo que sucedió en Estados Unidos, donde las futbolistas podrán tener el mismo sueldo que los varones, algo que hasta ahora no sucede en México, pero confía en que pronto se logrará.

"Me alegra mucho lo que sucedió en Estados Unidos, tanto varones como mujeres estamos en el mismo nivel y tenemos los mismos derechos. Ojalá en México esto suceda pronto, aunque para ello debemos estar unidas y luchar hasta conseguirlo”, apuntó.

Valencia Farías, de 33 años de edad, cuenta con un amplio palmarés futbolístico, destacando su participación con el Atlas femenil, Universidad Modelo, Universidad Marista, Venados FC, Lobas y también ha sido seleccionada a nivel estatal.

“Siempre me ha gustado el deporte, ya que a través de ello se logra una bonita convivencia. Desde muy joven me involucré en el futbol y con mucho esfuerzo he logrado muchos éxitos que me llenan de satisfacción”, finalizó.

Además de jugar futbol, ser presidenta de la liga de futsal, Lucía Valencia también cuenta con la licenciatura en nutrición, la cual desempeña en la clínica Be Healthy.