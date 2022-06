A fin de contribuir con la economía de las familias de escasos recursos, así como atender problemas de la vista, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán llevará a cabo la entrega de lentes para niños y adolescentes de entre 6 a 15 años de edad.

La coordinadora operativa de la dependencia estatal, Verónica Peraza Canto, informó que es primera vez que se desarrolla el programa, mismo se llevará a cabo de manera conjunta con el DIF Nacional y Salud Digna.

En esta ocasión, precisó, el DIF Yucatán será el encargado de hacer las valoraciones y entregar los vales correspondientes a quienes resulten beneficiarios.

“La cantidad es de 450 lentes de armazón para los niños que tengan algún problema de la vista, no habrá ningún límite de dioptrías, sin embargo, se indica que el niño no tenga antecedentes de algún otro padecimiento como es estrabismo o catarata, pues ese tipo de lentes no entran en el programa, solo los lentes convencionales; esto es como un beneficio escolar y para la economía de la familia”, explicó.

¿Cuáles son los requisitos para adquirir unos lentes?

De adquirir unos anteojos puede costar desde 500 hasta cuatro mil pesos, según las características, marcas y lugar donde se adquieran.

Resaltó que ser seleccionado como beneficiario del esquema, que se realiza por primera vez para niños y adolescentes, los interesados deberán acudir a las oficinas de trabajo social del DIF Yucatán con una copia de su CURP del menor y se les realizará un estudio socioeconómico para la entrega del vale a canjear por el artículo.

Posteriormente, continuó, las personas deberán acudir a las sucursales de Salud Digna en donde se le realizarán las pruebas optométricas para saber si son candidatos a recibir el apoyo, el cual deberá entregarse en un plazo de siete a 14 días.

¿Dónde se dan informes para la entrega de lentes?

Para mayores informes, las personas pueden comunicarse al teléfono 9999 422030, extensión 14335, del Departamento de Enlace Ciudadano y Trabajo Social.