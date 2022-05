El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda señaló que los diputados locales de Morena nuevamente incurrieron en el radicalismo y en declaraciones sin ningún fundamento legal al faltarle el respeto a las tres candidatas al cargo de magistrada del Poder Judicial del Estado que ayer comparecieron ante las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad Pública del Poder Legislativo.

Lo anterior obedece a que en dicha sesión de trabajo, los diputados locales morenistas Alejandra Novelo Segura, Rafael Echazarreta Torres y Jazmín Villanueva Moo abandonaron el salón luego de que la primea leyó un texto, pero sin sustentar alguna ley que justificara su actuar.

Incluso la salida fue antes de que iniciara la primera compareciente, es decir, Teresita Anguas Zapata; Adiver González Alpuche y Lizette Mimenza Herrera quienes ayer expusieron a los diputados los motivos por los cuales buscan ocupar el cargo de magistrada.

En el salón de sesiones permanecieron los diputados locales del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, quienes contrarios a la actitud de los legisladores morenistas, participaron en la jornada de comparecencias que duró más de una hora.

Aseguran intolerancia por parte de los diputados de Morena

Al respecto, el también coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) declaró que “nuevamente queda de manifiesto la falta de responsabilidad en el ejercicio de la responsabilidad que nos dan los ciudadanos a su vez de representarlos desde el Poder Legislativo, una falta de respeto a quienes estamos formando parte del trabajo serio que se genera desde estas comisiones unidas, una falta de respeto también para tres profesionales del Derecho, mujeres entregadas, y han tenido como respuesta el desdén, la intolerancia, la radicalización y la partidización de un grupo que lejos de querer construir en torno a la calidad de vida de los yucatecos para mejorarla, hoy nuevamente se declaran radicales, sin fundamento legal, en cuanto al posicionamiento que han expresado”.

Lozano Poveda remarcó que en ningún momento los diputados de Morena sustentaron sus dichos en algún artículo de la Constitución o legislación que rige esta entidad, sino solo de nueva cuenta una “polarización”.

Asimismo, reiteró su llamado al diálogo y agregó que esa es la vía para construir un mejor Yucatán.

“Seguiremos extendiendo la mano, seguiremos llamando al diálogo, seguiremos pidiendo la contribución, incluso cuando se anuncie previamente que el voto hacia uno u otro sentido de lo que se propone es en contra, seguiremos entendiendo las propuestas que provengan de todas las fuerzas políticas como la manera de construir un mejor Yucatán, independientemente de la radicalización y de las formas con las que se pretende generar una polaridad en el estado”.

En este sentido, Víctor Hugo Lozano remarcó que “nosotros llamamos a que en Yucatán sigamos trabajando unidos, en equipo, tenemos una sociedad muy diferente al Altiplano y otros lugares del país donde la violencia no solo la física, también de género y emocional es la que impera, aquí en Yucatán las ideas imperan, el debate contrastando posturas impera, no debe de imperar, no debe de imponerse bajo ninguna circunstancia la intolerancia, al no escuchar argumentos apegados a Derecho”.