Diputados de Morena violan la veda electoral en Yucatán

Violando la veda electoral establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe a los funcionarios públicos pronunciarse sobre el proceso de revocación de mandato presidencial, los diputados locales de Morena llamaron este miércoles en la tribuna del Congreso del Estado a votar en la consulta programada para el próximo domingo 10 de abril.

Sobre este tema, el coordinador de los diputados del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Víctor Hugo Lozano Poveda, exigió a Morena respeto a la legalidad y las resoluciones judiciales, a dejar que la ciudadanía se exprese y a “que no haya intervenciones de quienes no deben intervenir”.

“Precisamente por el respeto a la tribuna es que no se rebatió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no mía, no es un punto de vista mío, es una resolución del Tribunal Electoral, es muy clara, existe la prohibición a los funcionarios públicos de la difusión, de la propaganda, que es lo que sucedió en la sesión del día de hoy (por ayer).

Quienes acusan de delincuentes electorales, quienes dicen que sistemáticamente se viola la ley, pues hoy incurrieron en un ilícito, sin embargo, nosotros preferimos dejarlo en manos de los ciudadanos de Yucatán, por eso no se hace uso de la tribuna”.

A pregunta expresa sobre si se podrá interponer una queja ante el Tribunal Electoral, Lozano Poveda manifestó que la dirigencia estatal podrá hacer uso de las determinaciones correspondientes respecto de las intervenciones de los diputados locales de Morena, Rafael Echazarreta Torres y Alejandra Novelo Segura.

Diputados piden tomar consideración sobre Yucatán

Por otra parte, ayer el pleno del Congreso local aprobó un exhorto a la Cámara de Diputados para que en el marco del estudio, análisis y discusión de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y dentro del ámbito de sus atribuciones, se tomen en consideración las características particulares del Estado de Yucatán, para que no se vean afectadas las inversiones en la generación de energías limpias y renovables que actualmente se realizan en esta entidad.

Respecto del punto de acuerdo, la propuesta fue presentada por el diputado local por el PAN, Erik Rihani González quien en la tribuna dijo que Yucatán es diferente al resto del país, “hasta nos dicen la hermana república”, y agregó que esta entidad tiene viento e irradiación solar privilegiados, al hacer referencia sobre la generación de energías limpias.

El exhorto fue aprobado por diputados del PAN, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, y voto en contra de Morena y el PRD.

Por otra parte, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de víctimas del Estado; la Ley de la comisión de derechos humanos del Estado; la Ley de sistema estatal de seguridad pública; la Ley de la Fiscalía General del Estado, y la Ley de Salud del Estado, en materia de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los diputados también avalaron por unanimidad la reforma a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado por medio del cual se crean las comisiones de “Juventud y Deporte”, y de “Turismo y promoción internacional”.

