Coronavirus 'perdona' a enfermeros y doctores: disminuyen contagios en personal médico en Yucatán

MÉRIDA.- En la semana del 7 al 11 de septiembre se registraron solo 25 casos de contagios de Covid-19 entre enfermeros, doctores y todo el personal médico que pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, Sección 67, la cifra más baja hasta el momento, desde que inició la pandemia, informó el secretario general Eulogio Piña Briceño.

Aseguró que la última semana de agosto y la primera semana de septiembre se tuvieron 76 y 44 casos positivos respectivamente, por lo que el tener un número bajo en esta última representa una “buena noticia” para el sector.

El número de muertes se mantiene en 13 y los más recientes decesos ocurrieron en el mes de agosto; no se cuenta hasta el momento con personas hospitalizadas, pero se han acumulado 876 casos de contagio de los cuales 794 ya se han recuperado.

“Hemos visto que el comportamiento de esta enfermedad no ha provocado que se le complique al personal médico que lo presenta, por lo que en estos momentos 82 trabajadores están contagiados pero no presentan mayores complicaciones”.

Enfermeros, los más contagiados de coronavirus en Yucatán

Asegura que, hasta el momento, los que más se siguen contagiando son del área de enfermería y médicos: aumentó a 400 de los 380 que había la semana pasada en la cifra de enfermeras contagiadas; por parte de los médicos sigue estando en 225 y es el personal administrativo subió su cifra de 150 a 159.

Recordó que es importante que los ciudadanos no se confíen y no bajen la guardia el combate al virus es un trabajo en equipo ya que no solo las autoridades tienen la obligación de implementar acciones para evitar los contagios si no también las personas debe de protegerse.

Se refirió a las nuevas medidas que incluyen el Plan de Mejora para la Movilidad Urbana en el centro de la ciudad, y dijo que es una acción positiva ya que “el caminar también le sirve a la ciudadanía”.

