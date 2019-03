Un huiro muy querido

Raúl Niño es un actor que ha abierto brecha en el teatro regional, ha sido cuidadoso y respetuoso con su personaje “Salma Salomé”, no se burla ni ridiculiza a las mujeres ni mucho menos genera pensamientos homofóbicos en sus espectáculos. Disfruto mucho verlo y reírme con la coquetería y la neurosis de su personaje. Siempre impecable y carismático. Recuerdo una vez que fuimos a actuar a un pueblo, al término de la función, nos desmaquillamos y salimos a comer los panuchitos que suelen convidarnos después de las funciones. Algunos espectadores se acercaron a saludarnos, nos miraban con curiosidad y nos preguntaban por “la otra actriz”, ¡jamás se dieron cuenta que el personaje femenino había sido interpretado por un hombre! Raúl sonreía discretamente, nunca develó el misterio.

Recuerdo con mucho cariño otra ocasión en la que debíamos inaugurar un festival de teatro y por problemas de salud de una actriz me canceló su participación. Me sentí muy triste, no sabía qué hacer. ¿Cancelar? El nombre de Raúl apareció en mi mente como única salvación, me dijo que sí, y nos brindó una hermosa función. Desde ahí le tengo un agradecimiento eterno, no siempre es fácil que los compañeros nos regalen su solidaridad y lealtad absoluta. A lo largo de mi vida teatral he tenido la fortuna de tenerlo como actor en varias de mis obras, me consta su compromiso, su pasión y, sobre todo, su cariño sincero como amigo, pocos, muy pocos como él.

Mi querido amigo Raúl lleva unos años luchando contra el cáncer. Al principio no fue fácil, pero ahora lo escucho con todo su ánimo y energía, sobre todo porque el escenario le ayuda a transformar sus pensamientos, a plantarse en el escenario y desde ahí encontrar la fortaleza para sanar. Dice que cuando entra a escena se le olvidan todos los dolores y encuentra la forma de dar lo mejor de sí.

Hay gente que le dice que mejor descanse, pero entre la economía y el valor terapéutico que encuentra al actuar, Raúl Niño no se baja del escenario. Justo en estos días estrenará el espectáculo “Dos huiros para presidente del PUP”, con las actuaciones de Alicia García “Xpet”, Juan Carlos Argáez “Bartolo”, Gabriel Pérez “El Mex” y el propio Raúl Niño.

Sobre la obra, Raúl Niño comentó: Dos hombres jóvenes quieren lanzarse para ser presidentes y deciden planear su campaña, con la ayuda de la mamá de uno de ellos y de la tía del otro; sin embargo, un malentendido provoca una serie de situaciones cómicas y cambios en la vida de los personajes”.

La obra se presenta en el teatro Daniel Ayala el sábado 23 de marzo a las 21:00 horas. Entrada general $150, estudiantes, maestros, niños e Inapam $130. Una parte de la taquilla se donará como apoyo a la A.C. “FUNDEBIEN”, lucha contra el cáncer. Los boletos ya están a la venta en el teatro. No se pierdan ésta única función con mi huiro favorito y más querido.