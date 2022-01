Dos niños, los primeros bebés en nacer en Yucatán este 2022

MÉRIDA, Yucatán.- Seis niños y dos niña fueron los primeros bebés en nacer este 2022 en Yucatán.

El primer nacimiento se registró a las 00:36 en el Hospital General “Dr. Agustín O'Horán, los médicos atendieron a Deysi del Carmen Olán Cárdenas, quien tuvo un niño, el cual pesó de 3.250 kilogramos.

Posteriormente, exactamente 10 minutos después, a las 00:46 horas, en el Hospital General Regional No.12 “Benito Juárez García”, de Mérida, Azucena Guadalupe Capistran Matu dio a luz a un niño que pesó 2 kilos 610 gramos y midió 50 centímetros.

Por otro lado, en el Hospital Materno Infantil de Mérida “Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez”, Jazmín Esmeralda Cerón Rodríguez tuvo un niño a las 03:01 horas; el menor registró un peso de 2.430 kilogramos, posteriormente a las 04:21 horas, Martha Guadalupe Mex Nájera, tuvo una niña que pesó, 2.755 kilogramos.

Azucena Guadalupe Capistran Matu dio a luz a un niño a las 00:46 horas.

En tanto, en el Hospital General Regional No.1 “Ignacio García Téllez” el primer nacimiento se suscitó a las 04:40 horas; se trata de un bebé de sexo masculino con un peso de 3 kilos 600 gramos, que midió 50 centímetros; hijo de Rosa María Gómez Santiz.

De igual forma, también Hospital Materno Infantil de Mérida, se atendió, a las 04:51 horas, el nacimiento de una niña cuyo peso fue de 2.820 kilogramos quien es hija de Yaremi Dolores Cetz, posteriormente a las 05:18 horas nació un niño hijo de María del Rosario Reyes Mosqueda con un peso de 3.150 kilogramos.

Finalmente, a las 5:25 horas, nació, en el Materno Infantil de Mérida, un niño cuyo peso fue de 2.830 kilogramos hijo de Karla Shadit Mena Pech.

Evitar situaciones de riesgo

Las autoridades de salud indicaron que para evitar situaciones de riesgo, las embarazadas deben acudir al servicio de Urgencias más cercano si presentan signos de alarma, como: hinchazón de cara, manos y/o pies; dolor de cabeza constante; zumbido de oídos, contracciones, disminución o ausencia de movimientos fetales y sangrado; para recibir atención médica pertinente.

Cabe señalar que las Unidades y Hospitales que cuentan con servicios de Urgencias las 24 horas los 365 días, son: la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II).

También otorgan este servicio en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 3 en Motul, No. 5 en Tizimín y No. 46 en Umán; así como los HGR No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en la ciudad de Mérida.

No bajar la guardia ante el Covid

Finalmente, exhortan a no bajar la guardia ante el coronavirus Covid-19 y continuar con las siguientes medidas preventivas:

•Lavado de manos, sana distancia y uso de cubrebocas.

•Evitar tocarse la cara, en especial ojos, nariz y boca.

•Evitar compartir objetos de uso personal.

•Es importante recordar que estar vacunados no significa que puedan dejar de usar cubrebocas.