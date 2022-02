Este jueves y viernes, más refuerzos para cuarentones y cincuentones de Yucatán

MÉRIDA, Yuc.-Durante dos días, este jueves 3 y el viernes 4 de febrero, se aplicarán dosis de refuerzo para personas de 40 a 59 años de 18 municipios de Yucatán.

Los 18 municipios contemplados para esta nueva etapa de vacunación son: Suma, Ixil, Sinanché, Mayapán, Kopomá, Mama, Quintana Roo, Tepakán, Kaua, Tekal de Venegas, Dzilam de Bravo, Bokobá, Cansahcab, Yobaín, Ucú, Chapab, Dzan y Cuncunul.

Sedes y fechas de vacunación

De acuerdo con lo programado, la aplicación de las dosis de refuerzo de la farmacéutica AstraZeneca en dichos municipios se llevará a cabo de la siguiente forma:

El jueves 3 de febrero se realizará la aplicación de la tercera dosis a personas de 40 a 49 años que viven en las localidades de Suma, Ixil, Sinanché, Mayapán, Kopomá, Mama, Quintana Roo, Tepakán y Kaua.

El viernes 4 de febrero se llevará a cabo este proceso, al mismo grupo de edad de las demarcaciones de Tekal de Venegas y Dzilam de Bravo.

El mismo viernes 4 de febrero, se vacunará a personas de 50 a 59 años de los municipios de Bokobá, Cansahcab, Yobaín, Ucú, Chapab, Dzan y Cuncunul.

La aplicación del refuerzo se realizará en módulos de vacunación a cargo de la SSY y del IMSS Bienestar.

Cabe mencionar que las jornadas de vacunación en los municipios constarán de tan sólo un día.

¿Qué hay que llevar?

Para este proceso es requisito presentar:

Comprobante de aplicación de la primera dosis de la vacuna Clave Única de Registro de Población (CURP) Registro en la plataforma del Gobierno federal

Se reitera que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir si no cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Recomendaciones

Se recomienda a la población lo siguiente:

No es necesario llegar con horas de anticipación.

Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

Usar ropa cómoda y de manga corta.

Módulos permanentes

Las personas mayores de 60 años que no hayan recibido vacuna alguna o requieran la segunda dosis contra el coronavirus, pueden acudir a los módulos permanentes ubicados en Mérida y en el interior del estado, con horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.

Para el caso de Mérida, las unidades se ubican en el Centro de Salud Urbano de la colonia Santa Rosa de la SSY y las Unidades de Medicina Familiar número 59 del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la colonia Lindavista.

En el interior del Estado, los módulos están ubicados en el Hospital General de Tekax y el Centro de Salud de Ticul; en Valladolid, en el Almacén Jurisdiccional de Vacunología; en Izamal, en el Hospital Rural; en Motul, en el Hospital General de Subzona número 3, y en Tizimín, en el Centro de Salud.

