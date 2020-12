Publicar un libro, comenta Gabriel Zaid, es ponerlo en medio de una conversación que ahora entabla con sus lectores y las múltiples miradas y comentarios que resultarán de su lectura.

También dice que la cultura es conversación, y en este caso, esto define perfectamente al libro del Mtro. Enrique Martín Briceño: “Como un sonoro arroyito. Textos periodísticos sobre cultura yucateca” (*), que recopila un conjunto de textos de diversos temas que se avocan a la cultura de nuestro entrañable terruño.

Este libro es una muestra del valioso trabajo que el autor ha desempeñado a lo largo de su trayectoria, textos construidos con un lenguaje preciso que permiten una lectura amena y que son el resultado de la práctica de la investigación y la divulgación, así como del amplio bagaje cultural en temas diversos de la cultura yucateca que se aprecian en las secciones del libro. Inicia con la música, una de sus grandes pasiones, y nos lleva de la mano por otros tópicos como el teatro regional, asomándonos a la época de Salvador Alvarado cuando escandalizó a las élites meridanas permitiendo el acceso al Teatro Peón Contreras a los mestizos, como ustedes podrán leer en “Alpargatas en la Lona”, por ejemplo; seguimos en la sección de Historia, donde hay relatos diversos siempre relacionados con la cultura y el arte, así como menciones a la gastronomía y a las tradiciones.

Apartados importantes son también los que dedica a la reflexión y opinión crítica sobre la situación actual de la lengua y cultura mayas, haciendo mención de proyectos y actividades que se han llevado a cabo con éxito, así como publicaciones dedicadas a la literatura y a las y los escritores en lengua maya de distintas generaciones.

Este libro contiene música en las palabras, en cada historia que nos relata, en el dato preciso que minuciosamente ha colocado el autor para dejarnos una publicación que no es sólo para lectura, sino también para consulta y, por lo tanto, para la posteridad. Me he imaginado mientras leo sus páginas al Mtro. Enrique como un relojero, buscando la pieza exacta, y con paciencia y total delicadeza colocándola en la página en blanco donde escribió cada uno de estos textos.

Al final, como el relojero, la máquina funciona y el tiempo avanza en el reloj porque el trabajo fino está terminado. Así, en este libro, además de notas musicales, están el pasado y el presente contenidos entre sus páginas; es un sumergirse en el tiempo y tener la dicha de mirar a través de sus palabras y sus datos a personajes y costumbres de Yucatán.

Un libro que trascenderá por todo lo dicho, pero sobre todo por la sencillez y la honestidad con la que ha sido escrito, características indiscutibles de la sonora vocación y personalidad del Mtro. Enrique Martín, un apasionado de la música y las palabras. *) Fragmento del texto leído en la presentación virtual del libro (19 de noviembre)