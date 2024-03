Todas las formas de leer están en la Filey

Hoy abre sus puertas la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la tan esperada y amada Filey. Su eslogan de este año nos dice mucho acerca de los cambios en la concepción de lo que entendemos por las palabras leer y lectura.

Si un acierto ha tenido desde sus inicios esta feria es que sea de la lectura y no del libro, como otras ferias del país y del mundo, y al enfocarse en el acto de la lectura se entiende entonces que su diversidad de actividades estén dirigidas más a la lectura que al objeto del libro en sí.

El eslogan de “Leer con los 5 sentidos” amplía el concepto de leer en todas sus acepciones, pues en el imaginario colectivo persiste la idea de que se leen sólo libros, físicos o digitales, pero libros completos, y quien se asume como lector se cree es sólo el que “lee libros”.

Las mismas encuestas sobre lectura son las que enmarcan esta idea errónea. Hoy se lee de muchas formas y en diferentes formatos, el éxito de los audiolibros, de los cómics, mangas, novelas gráficas, libros álbum, fanzine, narrativas digitales, series, podcasts y mucho más, demuestran que leer ya no se circunscribe exclusivamente al libro total.

En esta doceava edición de la Filey todas las formas de leer están presentes, habrá libros y presentaciones, sí y muchas, pero también habrá cine, música, artes visuales, conversatorios, congresos académicos, encuentros literarios y periodísticos, y una gama amplísima de oportunidades y formas de acercarse a la lectura.

Destacable no sólo la cartelera de escritores nacionales e internacionales que estarán presentes, también la participación de escritores y colectivos locales que en los últimos años tienen mucha más presencia y espacios.

Pero sin duda, como nos ha adelantado la directora de la Filey, Mtra. María Teresa Mézquita, habrá un espacio para los primeros lectores, una bebeteca, porque la lectura puede ser un vínculo entre madre/padre-hijo(a) que deja huella para toda la vida.

Hace unos días José Luis Vivar publicó una columna titulada “Más libros publicados, menos lectores interesados”, y habla en ella sobre la estrepitosa caída en los índices de lectura, según el Inegi, que indican que “en 2016 México tenía un promedio de 82% de lectores, pero el año pasado descendió a 68%”, y concluye de estas cifras que “tal parece que nos estamos convirtiendo en un país con muchos libros y menos lectores”; pero ya Gabriel Zaid en “Los demasiados libros” nos auguró años atrás que “la humanidad publica un libro cada medio minuto”, un infinito de posibilidades.

Se entiende la preocupación de quienes buscan en las estadísticas la realidad, cuando no lo son; si bien ofrecen un panorama no es una verdad absoluta. Y si así fuera, igual el mismo Zaid nos dice: “la medida de la lectura no debe ser el número de libros leídos, sino el estado en que nos dejan”.

La experiencia de leer, no importa qué, ni el formato, es cómo una lectura puede trastocarnos y llevarnos a buscar otras más. La Filey es el momento en que lectores y no lectores se encuentran, dialogan, se escuchan y van en busca de más lecturas para llevarse en el bolsillo, en los oídos o en las miradas.