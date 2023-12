Eduardo Verástegui busca ser “presidenciable”

José Salazar

MÉRIDA, Yuc.- Durante un recorrido realizado ayer, por la zona de los mercados municipales Lucas de Gálvez y San Benito del Centro Histórico de Mérida, el empresario, actor y productor Eduardo Verástegui, quien aspira a lograr la candidatura independiente a la Presidencia de la República, para contender en las elecciones de 2024, aseguró que esperará hasta el 6 de enero, que es cuando se definirá si reunió las 961 mil 405 rúbricas de apoyo a su proyecto, en al menos 17 entidades, según lo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las firmas representan el 1% de la lista nominal del país. Además, el INE estableció para los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de México, que las firmas pertenezcan al menos a 17 entidades federativas y que sumen cuando menos, el 1% de la ciudadanía que figure en la lista nominal en cada una de ellas.

Informó que hasta el corte del jueves 21 de diciembre tenía 150 mil firmas recolectadas y que espera reunir las necesarias en los días restantes.

“Aunque llevamos apenas 150 mil firmas, es todo un ejército. Somos los que tuvieron la paciencia de descargar la aplicación (Apoyo Ciudadano, del INE), que están cansados de los mismos de siempre y quieren un cambio”.

"Vamos a romper esa puerta y no van a poder contra la contención".

El activista declaró que la historia que quiere contar es la de un aspirante que no es político, que apareció después de 200 años de corrupción y del cual se burlaron, pero, a pesar de ello, siguió adelante por amor a México, Dios, su familia y la libertad de los niños que no son libres, y que, en el último momento, cuando todo parecía que estaba perdido, el pueblo se levantó y cambió la historia y llegó al millón de firmas.

Sobre la negativa del INE a su solicitud de extender el plazo para recolectar firmas para la candidatura independiente, con el fin de poder reunir los apoyos necesarios para alcanzar su objetivo, el líder social aseguró que esperaba esa postura, ya que, afirmó, la aplicación no sirve.

“Crearon una aplicación fallida, algunos sí pueden lograr firmar, pero otros no. Todos deberían funcionar, pero no lo hacen. Si no funciona, el INE debería poner un alto y decir que no es justo para los aspirantes, pero no lo hace porque son corruptos, bandidos y parte de lo mismo. No quieren que personas comunes, ciudadanos como tú y como yo, logren entrar".

"Pero vamos a romper esa puerta y no van a poder contra la contención, porque la gran mayoría estamos cansados, queremos que se acabe esta película de terror y comience una historia de amor en la que todos son protagonistas. El INE no se está portando bien, es un ejercicio que no es democrático. Vamos a ir a Tribunal, que tendrá la última palabra”, aseveró.

Por último, indicó que ha recibido mucho apoyo en su recorrido por Yucatán, y que en caso de no lograr reunir el número de firmas para obtener la candidatura independiente a la Presidencia de la República, en 2025 su movimiento constituirá un partido político independiente que, aseguró, representará los intereses de la mayoría de los mexicanos.

(Fotos: Jorge Acosta)

