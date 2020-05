Sufren en Kanasín con enseñanza a distancia

KANASÍN, Yucatán.- Con horarios dispersos, uso inadecuado de las redes sociales y hasta descoordinación en los planes educativos es con lo que se enfrentan alumnos de primaria, secundaria y universidades de Kanasín.

No es todo, en algunos casos los alumnos deben sortear otros obstáculos, como trabajar con deficiente señal de internet, lo que complica sus actividades escolares diarias, señaló Xiomara Aguilar Chi, quien comentó que en algunas ocasiones el paso de aviones genera interrupciones en el internet.

La madre de familia comentó que tiene tres hijos que cursan diferentes grados de educación básica, el más grande está en cuarto año, otro en primero y el último en preescolar, y en ningún caso las labores escolares son iguales.

El primero ve las clases que transmiten por televisión y su maestra envía tareas para reforzar lo visto durante el día, mientras que en el caso del pequeño que cursa el primer grado la prioridad para el maestro no es hacer las tareas que solicitan en el programa televisivo, sino lo que el profesor envía, ya que –dice- no todos los niños tienen las mismas habilidades, pues muchos aún no saben leer y otros ni escribir lo básico.

“La profesora del niño que cursa el primer grado prefiere mandar las tareas cada semana para que las realicemos todos los días; con el que cursa el preescolar no es mucha la diferencia. Ya que de igual manera lo hace su docente, pero todo ello me complica hacer las tareas de todos porque en las mañanas uno tiene que mirar la televisión y tengo que estar con él y por la tarde con los demás, no puedo sentar a los tres a una misma hora hacer su actividades”, explicó.

La situación se complica para los alumnos que trabajan, como el caso de Gabriela Avilés Chi, quien indicó que ha tenido complicaciones para realizar las actividades escolares, ya que labora en una tienda de abarrotes.

Y es que por la contingencia el horario de sus clases se ha modificado, ya que ahora no son solo en la mañana, pues cada maestro anunció el horario que impartiría su materia.

“La contingencia me ha afectado, ya que ahora no se respeta el horario que teníamos de 7:00 a 13:00 horas. Algunos maestros imparten sus clases por las tardes”, explicó la joven que cursa el segundo grado de la carrera de Licenciatura en Derecho.

Un escenario diferente tiene Gabriela Ruiz con su hija Leydi, la cual cursa el tercer año de secundaria, pues su forma de recibir clases fue que sus maestros enviaron, mediante redes sociales, todas las tareas que tenían qué realizar y sería hasta la reanudación de las clases cuando entregarían todo lo realizado, por lo que ahora están a la espera de nuevas instrucciones.